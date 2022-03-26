Чоловіче населння Криму масово покидає півострів через приховану мобілізацію, яку проводить окупаційна влада. Про це у своєму звіті повідомило представництво президента в АРК.

У відомстві розповіли, що у Криму відбувається масова розсилка повісток, але частина чоловіків не хочуть брати участь у війні і покидають територію півострова.

«Представництву надходить інформація, що чоловікам у Криму активно надходять повістки та громадян продовжують мобілізувати на війну. У зв’язку із цим, чоловіки призовного віку намагаються виїхати з території півострова. Оскільки вартість авіасполучення через територію Росії є доволі дорогою і варіантів виїзду не так багато у зв’язку із санкціями, то виїжджають на авто через територію Росії до третіх країн», – йдеться в повідомленні.

Раніше стало відомо, що Кремль готується заблокувати шляхи виїзду громадян РФ з окупованого Криму, щоб зупинити потік втікачів, які незаконно переселилися на півострів з початком його анексії і зараз хочуть його покинути.

У свою чергу, міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до мешканців ОРДЛО та Криму із Севастополем із закликом тікати від примусової мобілізації Росією або переходити на сторону ЗСУ.