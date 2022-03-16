Колаборанти матимутть пом'якшувальні обставини за здачу російської ттехніки та офіцерів

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до мешканців ОРДЛО та Криму із Севастополем із закликом тікати від примусової мобілізації Росією або переходити на сторону ЗСУ.

«Ми продовжуємо вважати вас громадянами України. Тим, хто не став колаборантом і не вчинив злочинів, нічого не загрожує. Якщо зараз вас насильно мобілізують до російського війська – робіть усе, щоб не потрапити на фронт. Тікайте, ховайтеся. Якщо ж цього не вдалося уникнути, шукайте спосіб негайно перейти на бік української армії. Ви збережете своє життя. Це – головне. З рештою розберемося потім», – сказав Олексій Резніков.

Тих військових з Криму, які зрадили присязі у 2014 році під час окупації українського півострова росіянами, Олексій Резніков закликав здаватись в полон ЗСУ, відбути покарання і почати нове життя.

«Ви вчинили злочин проти України, проти українського народу. Ви краще за будь-кого знаєте, що росіяни ставляться до вас як до потенційних зрадників. Тому направляють у найбільш небезпечні точки. Ваше життя для них нічого не вартує. Ви бачите, що Росія цю війну неодмінно програє. Хочете жити – тікайте. Або здавайтеся в полон», – сказав міністр.

Тим, хто здасться у полон разом з технікою, надасть важливу інформацію чи допоможете захопити російських офіцерів, це буде враховано під час притягнення до відповідальності як суттєва пом’якшуюча обставина.

«Збережете життя, відбудете покарання, отримаєте шанс почати все спочатку в мирі. Тільки не зволікайте», – додав Олексій Резніков.