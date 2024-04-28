Українці призовного віку зможуть легально проживати в Польщі

Попри рішення Кабінету Міністрів, що військовозобов'язані зможуть отримати паспорти лише на території України, у Польщі чоловіки зможуть перебувати легально мінімум до 30 червня. Однак у Польщі вже працюють над продовженням цього терміну ще на рік. Речник Управління у справах іноземців Якуб Дудзяк повідомив, що продовження перебування в Польщі залежить від індивідуальної міграційної та правової ситуації конкретного іноземця.

«Ті, хто прибув до Польщі з 24 лютого 2022 року через російську агресію, можуть скористатися тимчасовим захистом, зареєструвавшись та отримавши номер PESEL UKR і не повинні подавати заяви про міжнародний захист», – розповідає Якуб Дудзяк у коментарі WP.

Якуб Дудзяк зазначив, що Польща планує продовжити всі дозволи на проживання до 30 вересня 2025 року.

Юрист Пшемислав Ліс-Маркевич, який спеціалізується на питаннях легалізації іноземців, розповів PAP, що обмеження доступу громадян України до консульських послуг не змусить їх повернутися додому. За його словами, якщо паспорт недійсний, то українці зможуть подати заяву на отримання польського проїзного документа для іноземців, з яким можна виїжджати за кордон. Однак документ потрібно оновлювати щороку.

«На практиці людина без дійсного паспорта може зіткнутися з проблемами, але ніхто не змушуватиме українців виїжджати з Польщі», – говорить юрист.

Додамо, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський назвав питання повернення військовозобов'язаних українців «етично неоднозначне».