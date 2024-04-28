До пошуку тіл у Тисі залучили рятувальників

У суботу ввечері, 27 квітня, прикордонники відділу «Тячів» Мукачівського загону знайшли в Тисі тіла двох мертвих чоловіків. У прес-службі Західного регіонального управління Держприкордонслужби розповіли, що дістати потопельників вдалось лише вранці.

«До місця події викликали рятувальників ДСНС та співробітників поліції. Через високі пороги та сильну течію завершити рятувальну операцію та дістати з води тіла потопельників вдалось лише на ранок. Наразі встановлюють особи загиблих», – повідомили прикордонники.

Прикордонники зазначають, що від 24 лютого 2024 року на ділянці Мукачівського прикордонного загону знайшли тіла 24 осіб, які намагалися переплисти Тису. У ДПСУ наголошують, що зараз рівень води у Тисі зменшився, але перепливати річку все одно небезпечно, особливо вночі. Здоров'ю та життю загрожують стрімка та холодна течія Тиси, гостре каміння та кореневища.