Чоловіки несли з собою гумові човни, адже планували перепливати Тису

Біля кордону з Угорщиною зупинили двох 14-річних підлітків та чотирьох ухилянтів з човнами. Неповнолітні вели чоловіків до річки Тиса, щоб допомогти їм незаконно перетнути кордон.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, ухилянти з чотирьох областей заплатили підліткам за допомогу від 2 до 9 тисяч доларів.

«Наряд відділу “Вилок” Мукачівського загону виявив групу осіб поблизу кордону з Угорщиною. Двоє 14-річних підлітків вели чотирьох чоловіків, які несли з собою гумові човни, адже планували перепливати Тису. За свій вояж під супроводом чоловіки, жителі Сумської, Львівської, Миколаївської та Закарпатської областей, сплатили від 2 до 9 тисяч доларів», – інформують у ДПСУ.

Про незаконне переправлення осіб через державний кордон України прикордонники повідомили Нацполіцію. Інших осіб, причетних до організації втечі ухилянтів, встановлюють.