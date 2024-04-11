За виготовлення підроблених посвідчень волонтерів кожен з ухилянтів заплатив від 5 до 10 тисяч доларів

Прикордонники Мукачівського загону затримали п’ятьох чоловіків з різних областей України, які намагалися перетнути кордон з підробленими документами Червоний Хреста та були одягнуті в одяг цієї благодійної організації. «Волонтерам» загрожує до двох років обмеження волі.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 11 квітня, двох жителів Донеччини та трьох вихідців з Київщини, Херсонщини і Миколаївщини зупинив на контрольному посту поблизу кордону з Румунією наряд відділення «Хижа». Вони були одягнені в одяг з символікою Червоного Хреста.

Під час перевірки документів прикордонники виявили, що посвідчення Червоного Хреста підроблені

«Чоловіки повідомили, що їдуть в пункт пропуску “Дякове” з метою перетину кордону з Румунією. Як підставу для виїзду за кордон у період дії правового режиму воєнного стану чоловіки надали волонтерські посвідчення та сказали, що прямують за гуманітарною допомогою. Під час перевірки документів прикордонники виявили, що надані посвідчення підроблені», – інформують в ДПСУ.

У Закарпатській обласній прокуратурі уточнили, що, за виготовлення підроблених посвідчень волонтерів кожен з ухилянтів заплатив від 5 до 10 тисяч доларів. Правоохоронці відкрили кримінальну справу і передали її в суд. За пособництво у підробленні документів, їх використання, а також незаконне використання символіки Червоного Хреста ухилянтам загрожує до двох років обмеження волі.