Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський повідомив, що ситуація на фронті загострилась, а Росія активно атакує по всій лінії фронту, на деяких напрямках – має тактичні успіхи. Тому Сили оборони перемістились на нові рубежі західніше Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки Донецької області. Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі головнокомандувача ЗСУ, опублікованому у неділю, 28 квітня.

«Ситуація на фронті загострилась. Намагаючись захопити стратегічну ініціативу та прорвати лінію фронту, противник зосередив основні зусилля на декількох напрямках, створивши значну перевагу в силах та засобах. Активно атакує по всій лінії фронту, на деяких напрямках – має тактичні успіхи. Відбувається динамічна зміна обстановки, окремі позиції переходять «з рук в руки» кілька разів протягом доби, що породжує неоднозначне розуміння ситуації», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цього тижня важкі бої тривали по всій лінії фронту. Обстановка динамічно змінювалась – на деяких напрямках ворог мав тактичний успіх, а на деяких вдалося покращити тактичне положення наших військ.

Зокрема, на Луганщині росіяни намагаються скористатися своєю перевагою у повітрі, ракетах та кількості артилерійських боєприпасів. Головним завданням для себе вони ставлять вийти на адміністративну межу Луганської області.

Основними напрямками зосередження зусиль ворога на Куп’янському напрямку – села Стельмахівка та Берестове. Там ворог мав частковий успіх, але діями підрозділів українських Сил оборони був зупинений. Також продовжує наступ на село Терни на Лиманському напрямку, намагається витіснити українську армію за річку Чорний Жеребець, проте без успіху.

На Сіверському напрямку ворог наступає в районі Білогорівки та Роздолівки, намагається прорватися і блокувати Сіверськ, щоб створити умови для продовження наступу на Слов’янськ. Успіхів не має, його просування на цьому напрямку зупинене.

На Краматорському напрямку найгарячішими точками залишаються Іванівське та Часів Яр. Також, противник намагається повернути під свій контроль Кліщіївку та вийти на рубіж по каналу «Сіверський Донець-Донбас».

Найскладніша ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, де тривають запеклі бої.

Ворог на цих напрямках задіяв до чотирьох бригад, намагається розвинути наступ західніше від Авдіївки та Мар’їнки, пробиваючись до Покровська та Курахового.