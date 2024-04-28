Раніше іракські парламентарі хотіли запровадити смертну кару за гомосексуальність

У суботу, 27 квітня, парламент Іраку підтримав законопроект про кримінальну відповідальність для тих, хто перебуває в одностатевих стосунках. Максимальне покарання за це – до 15 років позбавлення волі, повідомило Reuters із посиланням на копію законопроекту.

У тексті документа йдеться, що закон покликаний «захистити іракське суспільство від моральної розбещеності та закликів до гомосексуалізму, які охопили світ». Законопроект підтримала більшість парламентарів – наразі головуючою коаліцією в іракському парламенті є шиїтські мусульманські партії, які різко виступають проти ЛГБТ та одностатевих стосунків.

«Закон “Про боротьбу з проституцією та гомосексуалізмом” забороняє одностатеві стосунки з позбавленням волі на строк від 10 до 15 років, а також передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення не менше семи років для тих, хто пропагує гомосексуалізм або проституцію», – повідомило Reuters.

Крім того, проект закону передбачає кримінальне покарання для трансгендерів та чоловіків, які «навмисно вдягаються, як жінка».

Зазначається, що перший варіант законопроекту передбачав смертну кару за одностатеві стосунки, проте через протест США та європейських країн покарання пом’якшили перед голосуванням.

Тим часом в лютому 2024 роки Греція стала першою православною країною з легалізованими одностатевими шлюбами. Попри спротив церкви, парламент країни підтримав запровадження офіційного шлюбу між одностатевими парами, а також усиновлювання дітей.