Під час голосування під парламентом зібралися представники ЛГБТ-спільноти

Парламент Греції ухвалив закон про легалізацію одностатевих шлюбів у країні. Країна стала 16-ю в Євросоюзі та першою серед православних країн, які узаконили одностатеві шлюби, повідомив у четвер, 15 лютого, прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

За законопроект проголосувало 176 депутатів із 300. Документ проекту закону передбачає запровадження офіційного шлюбу між одностатевими парами, а також усиновлювати дітей. Водночас, згідно із законопроектом, одностатеві пари не можуть стати батьками через сурогатне материнство.

«Голосування відбулося: сьогодні ввечері Греція пишається тим, що стала 16-ю країною ЄС, яка законодавчо запровадила рівність шлюбів. Це віха для прав людини, що відображає сучасну Грецію – прогресивну та демократичну країну, пристрасно віддану європейським цінностям», – повідомив грецький прем’єр-міністр.

Греція стала першою країною з панівною православною вірою, яка підтримала легалізацію одностатевих шлюбів. Зазначимо, грецька православна церква активно виступає проти узаконення таких шлюбів.

Під час голосування під грецьким парламентом зібралися представники ЛГБТ-спільноти, щоби підтримати прийняття законопроекту. На противагу мітингарям під парламентом також зібралися віряни православної церкви, які виступили проти ухвали.

Нагадаємо, 18 грудня 2013 року Ватикан ухвалив доктринальну декларацію, яка дозволяє благословляти одностатеві пари. Водночас будь-якої ритуалізації шлюбу, тобто вінчання, не відбуватиметься. На дозвіл відреагували в УГКЦ, заявивши, що декларація стосується суто латинської церкви і не має правової сили для вірян УГКЦ.