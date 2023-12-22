УГКЦ наголошує, що не може суперечити церковному вченню про те, що сім’я – це союз лише між чоловіком та жінкою

УГКЦ відреагувала на ухвалення Папою Франциском доктринальної декларації, яка дозволяє благословляти одностатеві пари. Там зазначили, що декларація стосується суто латинської церкви і не має правової сили для вірян Української греко-католицької церкви. Відповідну заяву у п’ятницю, 22 грудня, оприлюднили на сайті Львівської архиєпархії УГКЦ.

«Українська греко-католицька церква є однією зі східних католицьких церков, тому має свою літургійну, богословську, канонічну та духовну спадщину, якої всі вірні зобов’язані дотримуватися та яку повинні плекати (ККСЦ, кан. 39–41). Значення поняття “благословення” в УГКЦ та латинській церкві є відмінними», – йдеться у заяві УГКЦ.

Українська греко-католицька церква наголошує, що не може суперечити церковному вченню про те, що сім’я – це союз лише між чоловіком та жінкою.

«Очевидно, що благословення з боку священнослужителя завжди має євангелізаційний і катехитичний вимір, тому в жодному разі не може суперечити вченню католицької церкви про сім’ю як вірний, нерозривний і плідний союз любові між чоловіком та жінкою, який Господь наш Ісус Христос підніс до гідності святого таїнства подружжя», – зазначили в УГКЦ.

Нагадаємо, Папа Франциск ухвалив доктринальну декларацію «Fiducia supplicans», яка дозволяє благословляти одностатеві пари. Водночас будь-якої ритуалізації шлюбу, тобто вінчання, не відбуватиметься. Документ вказує на випадки, коли люди, зустрівши священника, спонтанно просять про благословення, чи то під час паломництва, чи у святині, чи навіть на вулиці, і каже, що ці благословення призначені для всіх – нікого не можна виключати, в тому числі і гомосексуальні пари. Відтак, католицька церква буде приймати та благословляти тих, хто дотримується християнської моралі та просить благословення. Проте Ватикан досі буде визнавати законними тільки ті сексуальні стосунки, які відбуваються у шлюбі між чоловіком та жінкою.