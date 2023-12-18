Церква благословлятиме гомосексуальні пари, як і всіх інших людей, що просять про благословення

Папа Франциск ухвалив доктринальну декларацію, яка дозволяє благословляти одностатеві пари. Водночас будь-якої ритуалізації шлюбу, тобто вінчання, не відбуватиметься, йдеться у тексті декларації, опублікованої у понеділок, 18 грудня.

Декларація «Fiducia supplicans», яку видала Дикастерія віровчення, передбачає те, що священики можуть благословляти одностатеві пари. Водночас не допускається проведення жодних обрядів та ритуалів, які створюють враження шлюбу.

Документ вказує на випадки, коли люди, зустрівши священника, спонтанно просять про благословення, чи то під час паломництва, чи у святині, чи навіть на вулиці, і каже, що ці благословення призначені для всіх – нікого не можна виключати, в тому числі і гомосексуальні пари.

«Коли двоє людей просять благословення, навіть якщо їхнє подружнє становище є “нерегулярним”, висвячений священнослужитель може дати згоду. Однак цей жест пастирського благословення не має містити будь-яких елементів, які віддалено нагадують обряд вінчання. Благословення не можна надавати водночас з церемонією укладення громадянського союзу і навіть у зв’язку з ними. Благословення також не можна виконувати з будь-яким одягом, жестами чи словами, властивими шлюбові», – йдеться у декларації.

Відтак, католицька церква буде приймати та благословляти тих, хто дотримується християнської моралі та просить благословення. Проте Ватикан досі буде визнавати законними тільки ті сексуальні стосунки, які відбуваються у шлюбі між чоловіком та жінкою.

Зазначимо, про можливість благословення одностатевих пар ще на початку жовтня повідомив Папа Франциск. Він підкреслив, що благословення не означає шлюб, тож католицька церква може благословляти гомосексуальні пари.