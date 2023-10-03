Папа Франциск наголосив, що церква розуміє шлюб як «винятковий, стабільний і нерозривний союз між чоловіком і жінкою, природно відкритий для продовження роду»

Папа Римський Франциск заявив, що готовий до того, щоб католицька церква благословляла одностатеві пари. Так він відповів групі кардиналів, які попросили його внести ясність у цьому питанні. Відповіді Папи на запитання кардиналів опублікував Vatican News.

«Ми не можемо бути суддями, які лише заперечують, відкидають та виключають», – сказав він, але наголосив, що церква, як і раніше, вважає одностатеві відносини «обʼєктивно гріховними» і не визнає одностатевих шлюбів.

Папа заявив, що церква розуміє шлюб як «винятковий, стабільний і нерозривний союз між чоловіком і жінкою, природно відкритий для продовження роду» і має уникати «будь-яких обрядів, які можуть суперечити цьому переконанню».

«Реальність, яку ми називаємо шлюбом, має унікальну сутнісну конституцію, що вимагає ексклюзивної назви, яка не може бути застосована до інших реальностей», – додав понтифік, але зазначив, що «коли просять благословення, це висловлювання благання до Бога про допомогу, прохання жити краще».

Вважаючи, що прохання про благословення варто розглядати у кожному конкретному випадку, Папа сказав, що «рішення, які можуть бути частиною пастирської розсудливості за певних обставин, не обовʼязково мають стати нормою». Папа додав, що церква завжди повинна підходити до своїх стосунків із людьми з «добротою, терпінням, розумінням, ніжністю та підбадьоренням».

Як зазначає «Бабель», єпископи в низці країн, у тому числі в Бельгії та Німеччині, почали дозволяти священникам благословляти одностатеві пари, проте позиція церковної влади залишилася неясною. У березні 2021 року Конгрегація доктрини віри у Ватикані визнала «присутність позитивних елементів» у одностатевих стосунках, але вони не стануть обʼєктом церковного благословення. У 2020 році Папа Римський виступив за легалізацію одностатевих шлюбів: «Гомосексуали мають право на сімʼї. Вони діти Божі. Ніхто не повинен бути через це вигнаний або нещасний. Ми повинні створити закон про цивільні союзи», – казав тоді він.

Як повідомляв ZAXID.NET, у 2022 році у Німеччині 125 представників католицької церкви зробили колективний камінг-аут. Серед них священики, пастори і керівники громад, викладачі й викладачки релігійних шкіл, працівники та працівниці церковної адміністрації. Вони вимагали від католицької церкви припинити використовувати сексуальну орієнтацію і гендерну ідентифікацію як привід для звільнення, а також виключити з церковного вчення дискредитацію статі та сексуальної орієнтації.