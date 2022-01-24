В понеділок, 24 січня, у Німеччині 125 представників католицької церкви зробили колективний камінг-аут в рамках ініціативи #OutInChurch. Про це пише Deutsche Welle.

Учасники #OutInChurch кажуть, що поштовхом для акції став масовий камінг-аут 185 німецьких акторок і акторів, який стався у 2021 році. Цього разу, серед тих, хто зробив камінг-аут – священики, пастори і керівники громад, викладачі і викладачки релігійних шкіл, працівники та працівниці церковної адміністрації.

Усі вони вимагають від католицької церкви припинити використовувати сексуальну орієнтацію і гендерну ідентифікацію як привід для звільнення, а також виключити з церковного вчення дискримінацію священнослужителів за статевими та сексуальними ознаками.

За їх словами, попри те, що у 2020 році голова католицької єпархії Дрезден-Мейсена закликав змінити ставлення католицької церкви Німеччини до представників ЛГБТ і одностатевих шлюбів – по суті на місцях ніяких зрушень не сталося.

До слова, Торік Папа Римський заявив, що права гомосексуалів на шлюб треба захищати окремими законами про громадянські союзи.

«Гомосексуали мають право на сімʼї. Вони діти Божі. Ніхто не повинен бути через це вигнаний або нещасний. Ми повинні створити закон про цивільні союзи. Тоді їх захищатиме закон», – заявив він в документальному фільмі «Франческо». Франциск сказав ці слова ще в 2019 році, але Ватикан вирізав їх з його інтервʼю мексиканській телекомпанії Televisa. Пізніше твердження Папи на підтримку одностатевих союзів назвали «вирваним з контексту».