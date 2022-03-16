Жорстокість російський військових не перестає вражати. Сьогодні вони розстріляли десятьох людей, які стояли у черзі по хліб у Чернігові. Росіяни обстріляли колону авто з людьми, що тікали з Маріуполя у Запоріжжя, а у самому Маріуполі скинули бомбу на драмтеатр, у якому від обстрілів ховались сотні людей. Проте зробили вони й дещо хороше – російська авіація обстріляла позиції своєї армії на Луганщині.

ZAXID.NET підсумовує двадцять перший день війни та коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

На драмтеатр у Маріуполі, де ховались від обстрілів сотні людей, росіяни скинули бомбу. Через постійні обстріли рятувальники не можуть розібрати завали та допомогти людям, кількість постраждалих поки невідома. Росіяни також обстріляли колону авто з мирними мешканцями, які евакуйовувались з Маріуполя в Запоріжжя.

У Чернігові росіяни розстріляли десятьох людей, які стояли у черзі по хліб. У міськраді Бучі окупанти влаштували погром та взяли у заручники шістьох працівників та волонтерів.

Через обстріл ринку на околиці Харкова виникла масштабна пожежа, у якій загинуло троє людей. Ракетний удар росіяни завдали й по телевежі у Вінниці.

До переліку міст, де побувала армія РФ, приєднується Запоріжжя. Там російські окупанти вперше бомбардували цивільні об’єкти, зокрема, обстріляли залізничний вокзал та ботанічний сад.

А у Києві внаслідок обстрілів стався обвал у 12-поверховому житловому будинку.

Проте маємо хороші новини з Луганщини, там російська авіація обстріляла позиції власної армії.

Втрати російських окупантів

Сьогодні ми збивали ворожі пташки в українському небі. Біля Миколаєва ЗСУ знищили російський бойовий вертоліт Ка-52, ще кілька вертольотів було знищено під Херсоном, а над Чорним морем українці збили два винищувачі Су-30.

На Сумщині українські війська також знищили ворожий артилерійський дивізіон.

Станом на ранок 16 березня втрати Росії серед особового складу становлять понад 13800 військових. Також було знищено:

танків – 430 (+26);

бойових броньованих машин (ББМ) – 1 375 (+96);

артилерійських систем – 190 (+40);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 70 (+6);

засобів протиповітряної оборони – 43 (+7);

літаків – 84 (+3);

гелікоптерів – 108 (+13);

автомобільної техніки – 819 (+179);

легких швидкісних катерів/кораблів – 3 (+0);

цистерн з паливом – 60 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 11 (+2).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Двоє цивільних загинули у Рубіжному на Луганщині, де ворог влучив снарядами у п'ять житлових будинків. Щонайменше двоє киян постраждали через обвал 12-поверхівки у Києві через обстріли. Кількість потерпілих встановлюється, оскільки людей продовжують шукати під завалами.

Росіяни обстріляли колону автомобілів з мирними жителями Маріуполя. За попередньою інформацією, є п’ятеро загиблих. Серед постраждалих та поранених є діти.

Через обстріл ринку на околиці Харкова виникла пожежа. Троє людей загинули, ще п'ятеро поранених. 10 мирних мешканців були розстріляні росіянами у черзі по хліб у Чернігові.

На Київщині російські окупанти вбили також працівника ДСНС Володимира Ярмолюка.