На Луганщині російська авіація обстріляла позиції власної армії
ЗСУ також дали відсіч ворогу біля Попасної та Сєвєродонецька
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Поблизу населеного пункту Смолянинове на Луганщині російська авіація обстріляла позиції своїх військ. Про випадок, який трапився 15 березня, повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.
За інформацією голови Луганської ОВА, під час штурму в районі Попасної противник також зазнав втрат та вимушений відійти для перегрупування.
«У районі Сєверодонецька окупанти провели розвідку боєм, успіху не мали, намагаються закріпитися на східних та західних околицях міста Рубіжне», – додав Гайдай.
ZAXID.NET також повідомляв, що ЗСУ на Луганщині перейшли у контрнаступ і знищили позиції ворога. За даними Генштабу, українська армія знешкодила до 40% підрозділів російських військ, залучених до війни в Україні.
Додамо, що нещодавно українські піхотинці захопили російські танки, які разом з іншою технікою застрягли посеред зораного поля.