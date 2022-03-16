ЗСУ знищують техніку ворога на Луганщині, а російська авіація обстрілює свої позиції

Поблизу населеного пункту Смолянинове на Луганщині російська авіація обстріляла позиції своїх військ. Про випадок, який трапився 15 березня, повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

За інформацією голови Луганської ОВА, під час штурму в районі Попасної противник також зазнав втрат та вимушений відійти для перегрупування.

«У районі Сєверодонецька окупанти провели розвідку боєм, успіху не мали, намагаються закріпитися на східних та західних околицях міста Рубіжне», – додав Гайдай.

ZAXID.NET також повідомляв, що ЗСУ на Луганщині перейшли у контрнаступ і знищили позиції ворога. За даними Генштабу, українська армія знешкодила до 40% підрозділів російських військ, залучених до війни в Україні.

Додамо, що нещодавно українські піхотинці захопили російські танки, які разом з іншою технікою застрягли посеред зораного поля.