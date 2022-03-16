На Сумщині сили ЗСУ знищили російський гаубичний дивізіон

На Сумщині бійці 93-ї бригади Холодний Яр вночі 16 березня знищили артилерійський дивізіон окупантів. Російська техніка була розміщена на площі залізничного вокзалу у Тростянці на Сумщині. Також у цьому ж районі сили ЗСУ знищили ще декілька одиниць ворожої техніки.

«Бійцям 93-ї бригади Холодний Яр вночі вдалося ювелірно знищити гаубичний дивізіон окупанта 2С19 «Мста-С». Уразити техніку окупанта і не завдати серйозних руйнувань цивільній інфраструктурі було непросто. Утім холодноярцям вдалося», – повідомили на сторінці Сухопутних військ ЗСУ у Facebook.

За інформацією у Вікіпедії, 2С19 «Мста-С» – радянська і російська 152-мм дивізійна самохідна гаубиця. Розроблена на Уральському заводі транспортного машинобудування. Призначена для знищення тактичних ядерних засобів, артилерійських і мінометних батарей, танків та іншої броньованої техніки, протитанкових засобів, живої сили, засобів ППО і ПРО, пунктів управління, а також для руйнування польових фортифікаційних споруд та перешкоджання маневрам резервів противника в глибині його оборони.

Загалом від початку повномасштабного російського вторгнення окупанти вже втратили близько 13800 осіб особового складу, 430 танків, понад 1375 броньованих бойових машин, 84 літаків, 108 гелікоптерів, понад 800 автомобілів та іншу техніку. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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