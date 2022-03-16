Окупанти влаштували погром у міськраді Бучі та захопили заручників
У вівторок ввечері, 15 березня, російські окупанти вчинили погром у приміщенні міської ради Бучі на Київщині та захопили в заручники шістьох працівників мерії та волонтерів.
«У вівторок ввечері, 15 березня, російські окупанти вчинили погром в адміністративній будівлі Бучанської міської ради та взяли в полон наших співробітників і волонтерів, які до останнього під обстрілами допомагали мешканцям нашого міста», – йдеться у повідомленні Бучанської міськради вранці середи, 16 березня, у Facebook.
Міськрада оприлюднила список взятих окупантами заручників:
- Гапченко Дмитро Олександрович;
- Черкаський Леонід Юхимович;
- Циган Микола Володимирович;
- Ющенко Анатолій Вікторович;
- Уманець Володимир Олександрович(охорона);
- Матюк Сергій Олександрович.
У мерії зазначили, що, від’їжджаючи, окупанти викинули паспорти та інші документи взятих в полон людей. Мерія звернулася до Офісу президента та керівництва Київської ОВА з проханням допомогти у звільненні заручників.
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