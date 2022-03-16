Російські окупанти влаштували погром у будівлі міськради Бучі, шістьох працівників та волонтерів взяли в заручники

У вівторок ввечері, 15 березня, російські окупанти вчинили погром у приміщенні міської ради Бучі на Київщині та захопили в заручники шістьох працівників мерії та волонтерів.

«У вівторок ввечері, 15 березня, російські окупанти вчинили погром в адміністративній будівлі Бучанської міської ради та взяли в полон наших співробітників і волонтерів, які до останнього під обстрілами допомагали мешканцям нашого міста», – йдеться у повідомленні Бучанської міськради вранці середи, 16 березня, у Facebook.

Міськрада оприлюднила список взятих окупантами заручників:

Гапченко Дмитро Олександрович;

Черкаський Леонід Юхимович;

Циган Микола Володимирович;

Ющенко Анатолій Вікторович;

Уманець Володимир Олександрович(охорона);

Матюк Сергій Олександрович.

У мерії зазначили, що, від’їжджаючи, окупанти викинули паспорти та інші документи взятих в полон людей. Мерія звернулася до Офісу президента та керівництва Київської ОВА з проханням допомогти у звільненні заручників.