Місце смертельної ДТП у Зимній Воді 27 квітня

На трасі у селі Зимна Вода, що біля Львова, 27 квітня, приблизно об 11:40, зіштовхнувся автомобіль Nissan Leaf та вантажівка MAN. За кермом легкового авто була 43-річна водійка. У прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій розповіли, що рятувальники деблокували жінку з понівеченого автомобіля. Водійка загинула дорогою до лікарні.

«Внаслідок зіткнення деформованими конструкціями автомобіля Nissan Leaf затиснуло 43-річну водійку. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували потерпілу з понівеченого автомобіля. Жінку, у важкому стані, госпіталізували в медичний заклад Львова», – написали рятувальники.

Наразі невідомо, чому сталася ДТП. Причини та обставини встановлюють правоохоронці.

Оброшинська територіальна громада повідомляє, що загинула Оксана Дебера – колишня фельдшерка, яка багато років працювала у селі Конопниця. У ДТП також постраждала 14-річна дівчинка, яка була пасажиркою Nissan Leaf. З травмами її госпіталізували до лікарні.