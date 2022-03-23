Після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну багато громадян РФ покидають Крим

Кремль готується заблокувати шляхи виїзду громадян РФ з окупованого Криму, щоб зупинити потік втікачів, які незаконно переселилися на півострів з початком його анексії і зараз хочуть його покинути.

«Підтверджено інформацію про підготовку блокування силами росгвардії руху Кримським мостом у бік РФ. Також окупаційною владою буде обмежено рух паромною переправою та авіасполучення півострова з РФ», – повідомляє у середу, 23 березня, головне управління розвідки Міноборони.

Формальна причина таких дій РФ – боротьба з українськими диверсантами та запобігання можливим «терористичним атакам». Водночас, за даними української розвідки, таким чином путінська влада намагається відреагувати на панічні настрої серед громадян РФ, які незаконно переселились до українського Криму після лютого 2014 року. Окупанти прагнуть зупинити потік втікачів з півострова.

«Протягом останніх тижнів, після лютневого вторгнення російської армії в Україну, помітна тенденція до відтоку російських громадян з Криму. При цьому, в перших рядах «втікачів» – члени сімей російських офіцерів, правоохоронців та представників окупаційної адміністрації Севастополя. Вони терміново продають нерухомість, змінюють реєстрацію місця проживання, виводять з півострова бізнес та активи», – зазначають у ГУР МОУ.

Обмежуючи можливість виїзду з Криму, Путін фактично утримує заручниками 600 тис. громадян РФ, які нині незаконно перебувають на півострові і починають розуміти непевність свого правового статусу.