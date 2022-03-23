Росіяни готують кримські СІЗО для арешту українців з окупованих областей
В СІЗО Сімферополя загарбники планують поміщати жителів Херсонщини, Запоріжжя і Донеччини
У СІЗО Сімферополя звільняють місце для ув'язнених із територій материкової України, окупованих російськими військами. Про це розповів адвокат Микола Полозов із посиланням на слова засудженого в окупованому Росією Криму журналіста-фрілансера Владислава Єсипенка, повідомляє проект «Крим.Реалії».
За словами Полозова, поспілкуватися з Єсипенком вдалося фігурантам «справи про диверсію на газопроводі» Наріману Джелялу і братам Асану й Азізу Ахтемовим, яких також утримують в цьому СІЗО.
«За словами Владислава, на “монастирі” (корпусі СІЗО, де утримують жінок) звільняють цілий поверх від ув'язнених, переводячи їх до інших камер та ущільнюючи, для надходження нових ув'язнених з тимчасово окупованих територій України, зокрема Херсонської, Запорізької та Донецької областей», – Розповів Полозов.
Єсипенко також повідомив, що українського в'язня Костянтина Ширінга, засудженого за шпигунство, вивезли із СІЗО на етап. Наразі невідомо, де саме його утримуватимуть. Журналісти зазначили, що підтвердити цю інформацію з інших джерел зараз неможливо.
Раніше депутат Херсонсьької облради Сергій Хлань повідомив, що у квітні Росія планує запровадити на території регіону обіг рублів.
Також зазначимо, що у Запорізькій області під тимчасовою російською окупацією перебувають, зокрема, міста Бердянськ і Мелітополь.
Окупанти часто викрадають представників місцевого самоврядування з Херсонської та Запорізької областей. У свою чергу, керівники тимчасово окупованого Генічеська Херсонської області самостійно пішли у відставку.
Водночас жителі тимчасово окупованих міст Херсонської і Запорізької областей регулярно влаштовують проукраїнські мітинги. Певний час загарбники утримувалися від активного застосування зброї проти беззбройних мітингувальників, але 21 березня в Херсоні ворожі війська таки обстріляли мирних людей.
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.