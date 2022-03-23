У СІЗО Сімферополя звільняють місце для ув'язнених із територій материкової України, окупованих російськими військами. Про це розповів адвокат Микола Полозов із посиланням на слова засудженого в окупованому Росією Криму журналіста-фрілансера Владислава Єсипенка, повідомляє проект «Крим.Реалії».

За словами Полозова, поспілкуватися з Єсипенком вдалося фігурантам «справи про диверсію на газопроводі» Наріману Джелялу і братам Асану й Азізу Ахтемовим, яких також утримують в цьому СІЗО.

«За словами Владислава, на “монастирі” (корпусі СІЗО, де утримують жінок) звільняють цілий поверх від ув'язнених, переводячи їх до інших камер та ущільнюючи, для надходження нових ув'язнених з тимчасово окупованих територій України, зокрема Херсонської, Запорізької та Донецької областей», – Розповів Полозов.

Єсипенко також повідомив, що українського в'язня Костянтина Ширінга, засудженого за шпигунство, вивезли із СІЗО на етап. Наразі невідомо, де саме його утримуватимуть. Журналісти зазначили, що підтвердити цю інформацію з інших джерел зараз неможливо.

Раніше депутат Херсонсьької облради Сергій Хлань повідомив, що у квітні Росія планує запровадити на території регіону обіг рублів.

Також зазначимо, що у Запорізькій області під тимчасовою російською окупацією перебувають, зокрема, міста Бердянськ і Мелітополь.

Окупанти часто викрадають представників місцевого самоврядування з Херсонської та Запорізької областей. У свою чергу, керівники тимчасово окупованого Генічеська Херсонської області самостійно пішли у відставку.

Водночас жителі тимчасово окупованих міст Херсонської і Запорізької областей регулярно влаштовують проукраїнські мітинги. Певний час загарбники утримувалися від активного застосування зброї проти беззбройних мітингувальників, але 21 березня в Херсоні ворожі війська таки обстріляли мирних людей.