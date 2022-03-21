Російські військові викрали мера міста Берислав Олександра Шаповалова

На Херсонщині російські військові викрали мера міста Берислав Олександра Шаповалова. Про це у понеділок, 21 березня, повідомив голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута.

Подія сталася ще 19 березня. Вже три дні Шаповалов, а також ще один місцевий активіст, імені якого не повідомляють, перебувають у полоні. Місце їхнього перебування невідоме.

«У суботу, 19 березня, близько 11 години дня, рашисти викрали міського голову Берислава Олександра Шаповалова та ще одного місцевого активіста. Вже три доби вони перебувають у полоні, вчора Олександру Миколайовичу дозволили зателефонувати рідним та заспокоїти їх», – написав Геннадій Лагута у Telegram-каналі.

Точне місце знаходження Олександра Шаповалова та інших полонених невідоме. Ймовірно, їх утримують у Новій Каховці.

За словами Лагути, Шаповалов має проблеми з серцем, важко переніс захворювання на коронавірус. Рідні переживають за стан його здоров’я.

Геннадій Лагута зазначив, що наразі з’ясовують обставини та роблять усе можливе, щоби всі, хто зараз перебуває у полоні, повернулися додому.

64-річний Олександр Шаповалов став міським головою Берислава у 2006 році. За освітою – лікар-стоматолог. Десять років викладав у Бериславському медичному універститеті, ще шість років був там директором.

Також раніше ZAXID.NET повідомляв про те, що у Херсоні росіяни брали у заручники мирне населення. Також 13 березня стало відомо про зникнення журналіста Олега Батурина, через тиждень його відпустили.

Зазначимо, що схожі випадки трапляються доволі часто. Про викрадення представників місцевого самоврядування та активістів повідомляли у містах, де тривають військові дії. До прикладу, російські військові викрали мера Мелітополя Івана Федорова, заступника міського голови Енергодара Івана Самойдюка. На Запоріжжі викрали голову Мелітопольської райради Сергія Прийму, а також захопили гендиректора місцевого медіахолдингу Михайла Кумока. Також представників місцевого самоврядування росіяни викрали на Чернігівщині. Деяких викрадених невдовзі відпускали, частина перебуває у росіян.