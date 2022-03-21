Михайла Кумока продовжують утримувати у невідомому місці окупанти Мелітополя

У Мелітополі Запорізької області, в якому чинна українська влада бореться з самопроголошеною окупаційною, у понеділок, 21 березня, затримали власника «МВ-холдингу» Михайла Кумока. Разом з ним забрали двох журналісток і випускову редакторку, але їх вже відпустили. Також після 9 днів полону вийшла на волю громадська діячка Ольга Гайсумова.

До «МВ-холдингу» входить сайт, газета з проукраїнською позицією і друкарня. Сайт видання «Мелітопольські відомості» не вантажиться. На Instagram-сторінці газети зазначено, що він зазнав хакерської атаки. Також там написали, що вранці 21 березня додому до журналістів Юлії Ольховської і Любові Чайки, видавця Михайла Кумока, випускового редактора газети Євгенії Борян прийшли озброєні люди, забрали їх і відвезли невідомому напрямку. Росіяни намагаються змусити їх співпрацювати.

«Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну редакція “МВ” постійно була на зв’язку з читачами, висвітлюючи події, що відбувалися в Мелітополі та регіоні, займаючи проукраїнську позицію. Під час засилля ворожої пропаганди, яку активно насаджували окупанти з моменту появи в місті, було очікувано, що на журналістів та працівників чинитимуть тиск. І сьогодні це сталося», – йдеться в повідомленні.

У Національній спілці журналістів України повідомили, що трьох журналісток після розмови відпустили, однак гендиректора холдингу Михайла Кумока досі тримають під вартою.

Інший сайт Мелітополя РІА-Мелітополь повідомив, що сьогодні відпустили також громадську активістку Ольгу Гайсумову, яка була в полоні окупантів 9 днів.

«Сьогодні вранці Ольгу звільнили, її життю та здоров'ю вже нічого не загрожує. Ольга одна з найактивніших учасників антиокупаційних акцій протестів у Мелітополі. Її викрали під час маршу від будівлі Мелітопольської РДА до райвідділу поліції. У натовп людей окупанти кинули димові шашки та вкрали Ольгу», – повідомили в РІА-Мелітополь.

Близько 15:00 голова НСЖУ Сергій Томіленко повідомив, що і родину видавця Михайла Кумка окупанти «зрештою відпустили після затримань, профілактичних розмов та публічного розголосу», пише «Українська правда». Напередодні Тетяна Кумок брала участь у національному телемарафоні, включалася у ефір «Плюсів» як мелітопольська активістка.

Нагадаємо, раніше у цьому місті окупанти викрали і міського голову Івана Федорова і поставили виконувачкою обов’язків колаборантку з місцевого «Опозиційного блоку». Їй вже вручили підозру в держзраді. Чинного мера звільнили з полону, обмінявши на 9 полонених російських строковиків. Досі у полоні залишається голова районної ради Сергій Прийма.