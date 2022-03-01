Вранці 1 березня у Херсон заїхала російська техніка

Вранці у вівторок, 1 березня, у Херсон заїхала російська техніка. Голова ОДА Геннадій Лагута повідомляє, що окупанти захоплюють місцевих мешканців у полон. Ймовірно, їх використовуватимуть як живий щит, щоб просуватись вперед.

У місті оголосили тривогу та закликають мешканців не виходити з укриттів. Раніше місцева влада повідомляла, що ситуаціє є складною, а на в'їздах у місто російські окупанти встановили свої блокпости.

Вранці 1 березня багато росіян було помітно у Шуменському мікрорайоні.

Ми повідомляли, як ворог маркує свою техніку. Якщо помітите такі мітки, то знищуйте її чи повідомляйте спецпризначенців.

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