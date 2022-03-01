Українські військові показали, як ворог маркує свою техніку
Як допомогти спецпризначенцям знищувати росіян
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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Ворожа техніка має низку розпізнавальних знаків, її треба знищувати чи повідомляти спецпризначенців
Збройні сили України закликають українців бути пильними та повідомляти про ворожу техніку у своїх містах та селах. Сухопутні війська ЗСУ поширили перелік розпізнавальних знаків, а також куди повідомляти про рух техніки противника.
Серед поширених знаків, якими ворог маркує свою техніку, є:
- Z – східні сили РФ
- Z (всередині квадрата) – сили РФ з Криму
- O – сили з Білорусі
- V – морська піхота
- X – чеченці
- A – сили спецпризначення (СОБР, АЛЬФА, ССО)
- Російські гелікоптери сірого кольору. Тим часом українські – піксельні, зелені чи блакитні.
Автор Нікіта Тітов
Як повідомляти про переміщення ворожої військової техніки та особового складу:
- зверніть увагу на розпізнавальні знаки;
- зафіксуйте час та місце переміщення;
- за можливості, сфотографуйте те, що побачили;
- напишіть боту спецпризначенців.
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