Ворожа техніка має низку розпізнавальних знаків, її треба знищувати чи повідомляти спецпризначенців

Збройні сили України закликають українців бути пильними та повідомляти про ворожу техніку у своїх містах та селах. Сухопутні війська ЗСУ поширили перелік розпізнавальних знаків, а також куди повідомляти про рух техніки противника. Серед поширених знаків, якими ворог маркує свою техніку, є: Z – східні сили РФ

Z (всередині квадрата) – сили РФ з Криму

O – сили з Білорусі

V – морська піхота

X – чеченці

A – сили спецпризначення (СОБР, АЛЬФА, ССО)

Російські гелікоптери сірого кольору. Тим часом українські – піксельні, зелені чи блакитні. Автор Нікіта Тітов Як повідомляти про переміщення ворожої військової техніки та особового складу: зверніть увагу на розпізнавальні знаки;

зафіксуйте час та місце переміщення;

за можливості, сфотографуйте те, що побачили;

напишіть боту спецпризначенців. Хроніка вторгнення Росії. День шостий – у прямій трансляції ZAXID.NET

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