У Херсоні на центральній площі російські окупанти розігнали мітинг на підтримку України та закидали мітингувальників світлошумовими гранатами. Серед цивільного населення є поранені. Про це повідомляє місцеве видання «Мост».

У понеділок, 21 березня мешканці Херсона вкотре вийшли на площу Свободи із мітингом проти російської окупації. Мітингарі з українськими прапорами вигукували проукраїнські гасла.

Російські військові намагалися розігнати мітинг та відкрили вогонь у повітря. Крім цього, у цивільних кидали світлошумові гранати та відкрили вогонь.

На оприлюднених у соцмережах відео видно, що серед учасників мітингу є поранені. Однак офіційної інформації про кількість поранених чи загиблих наразі немає.

Херсон, окупанти відкрили вогонь по місцевим жителям які вийшли на протест. pic.twitter.com/wQyvNWwzMT — Промисловий Портал (@ua_industrial) March 21, 2022

Нагадаємо, що зараз Херсон тимчасово окупований російськими військами. Окупанти неодноразово намагалися створити так звану Херсонську народну республіку, однак через постійний спротив мешканців їм це так і не вдалося. Мешканці окупованих міст на сході та півдні України чи не щодня влаштовують мітинги проти російської окупації.