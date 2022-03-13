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Тисячі мешканців Херсона у неділю, 13 березня, вийшли на центральну площу Свободи, щоб вкотре заявити, що Херсон – це Україна. Херсонці утворили живий ланцюг і розгорнули прапор України на декількасот метрів. Люди скандують «Херсон – це Україна!», «Україні – одна, єдина», називають росіян фашистами та просять їх повертатись додому. Такі акції проти російської окупації проходять у Херсоні щодня, незважаючи на погрози зброєю та затримання зі сторони окупантів.

*Увага! На відео присутня ненормативна лексика

Відео «Суспільного.Херсон»