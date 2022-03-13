Депутати Херсонської облради не підтримують ініціативу російських окупантів щодо «народної республіки»

Депутати Херсонської обласної ради зреагували на ініціативу російських окупантів провести фейковий референдум щодо створення «народної республіки». Увечері 12 березня Херсонська облрада прийняла звернення до керівництва України та наголосила, що не підтримує такі сценарії окупантів, а Херсонщина залишається частиною суверенної та унітарної держави.

«Ми, депутати Херсонської обласної ради VIII скликання, як представники спільних інтересів територіальних громад Херсонської області запевняємо, що Херсонщина – це частина суверенної та унітарної України. Неякі інші сценарії не підтримуються ані мешканцями області, ані представниками депутатського корпусу обласної ради, ані законно обраною народом місцевої влади», – йдеться у зверненні Херсонської облради до президента України, Верховної Ради та уряду.

Обласні депутати наголосили, що «ніколи не визнають спроб створити на території Херсонщини «народну республіку» та заграбастати частину України. У нас єдина відповідь окупантам: «Руський воєнний корабль іди на …».

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив, що російські окупанти хочуть провести в Херсоні фейковий референдум за так звану «херсонську народну республіку».

«За методичкою 2014 року, РФ відчайдушно намагається провести бутафорський «референдум» за «народну республіку» в Херсоні. Підтримка серед людей нульова, тому це повна фікція. Проти РФ мають бути введені жорсткі санкції в разі втілення цих планів. Херсон є і завжди буде Україною», – написав Дмитро Кулеба 12 березня у Twitter.

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