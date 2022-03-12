Олександр Тулупов став міським головою Генічеська у 2015 році

У тимчасово окупованому місті Генічеськ Херсонської області міський голова вирішив піти у відставку. Разом із Олександром Тулуповим рішення піти у відставку прийняли заступники, секретар ради, керуючий справами виконкому та члени трудового колективу.

«Сьогодні складний день у моєму житті та житті моєї команди. Ми вимушені констатувати, що наc поставили в такі умови, коли ми не можемо працювати та здійснювати повноваження як представники українського органу місцевого самоврядування. Тому сьогодні мною, заступниками, секретарем ради та керуючим справами виконкому, багатьма членами трудового колективу прийнято рішення піти у відставку», – таку заяву опублікували у суботу, 12 березня, на сайті Генічеської міськради.

У заяві вказано, що у цей складний час мер із командою намагалися робили все можливе і неможливе для забезпечення умов життєдіяльності міста. А також подякував усім за співпрацю, порозуміння, взаємовіддачу та допомогу.

Зазначимо, що на сторінці Олександра Тулупова в Facebook немає ніякої інформації про його рішення піти з посади. Останій пост у нього датований 8 березня.

52-річний Олександр Тулупов став міським головою Генічеська у 2015 році. До того, як він став мером, був секретарем Генічеської міськради.

Генічеськ – місто районного значення в Херсонській області. Розташоване на березі Утлюцького лиману та Генічеської протоки. У перші дні повномасштабного вторгнення росіян на Херсонщині загинуло 13 людей. 25 лютого ворог із важкими втратами прорвав оборону Херсона, а 2 березня стало відомо, що агресор взяв під контроль вокзал і порт обласного центру. Мешканці області протестували проти російської окупації, на акції протесту виходили мешканці Херсона, Мелітополя та Нової Каховки. 9 березня стало відомо, що росіяни затримали понад 400 українців через протести на Херсонщині.