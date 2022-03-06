Тисячі мешканців Нової Каховки вийшли на мітинг проти російської окупації
Учасники акції вигукують проукраїнські гасла
У тимчасово окупованій Новій Каховці місцеві мешканці влаштували багатотисячну акцію проти російської окупації. Люди вийшли на центральнці вулиці міста з українськии прапорами та плакатами.
Участь у акції беруть кілька тисяч мешканців Нової Каховки, що на Херсонщині. Учасники акції вигукують «Нова Каховка – це Україна», «Рускій корабль – иди на***», а також співають гімн України.
#NovaKahovka, city in #Kherson region, is heading toward the city council where occupants are hiding. People are fighting back for their city.#UkraineResistance pic.twitter.com/uHSvX1ra4X— Jane_fedotova (@jane_fedotova) March 6, 2022
Protests against the #Russian occupation broken out in #NovaKahovka - the city in the Kherson region, near the Kahovska hydropower plant.— Margaryta Biryukova (@_margo_margo) March 6, 2022
Locals: “Ukraine! Ukraine!” #UkraineWillResist pic.twitter.com/R1d0QAeSYw
Росіяни окупували Каховську ГЕС 24 лютого, а Нову Каховку – 27 лютого.
Зазначимо, що аналогічні мітинги вже кілька днів відбуваються й у інших тимчасово окупованих росіянами українських містах, зокрема, у Новоолексіївці та Херсоні.
Хроніки вторгнення Росії. Одинадцятий день – у прямій трансляції ZAXID.NET