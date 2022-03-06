Мешканці Нової Каховки вийшли на багатотисячний мітинг проти російської окупації

У тимчасово окупованій Новій Каховці місцеві мешканці влаштували багатотисячну акцію проти російської окупації. Люди вийшли на центральнці вулиці міста з українськии прапорами та плакатами.

Участь у акції беруть кілька тисяч мешканців Нової Каховки, що на Херсонщині. Учасники акції вигукують «Нова Каховка – це Україна», «Рускій корабль – иди на***», а також співають гімн України.

#NovaKahovka, city in #Kherson region, is heading toward the city council where occupants are hiding. People are fighting back for their city.#UkraineResistance pic.twitter.com/uHSvX1ra4X — Jane_fedotova (@jane_fedotova) March 6, 2022

Protests against the #Russian occupation broken out in #NovaKahovka - the city in the Kherson region, near the Kahovska hydropower plant.



Locals: “Ukraine! Ukraine!” #UkraineWillResist pic.twitter.com/R1d0QAeSYw — Margaryta Biryukova (@_margo_margo) March 6, 2022

Росіяни окупували Каховську ГЕС 24 лютого, а Нову Каховку – 27 лютого.

Зазначимо, що аналогічні мітинги вже кілька днів відбуваються й у інших тимчасово окупованих росіянами українських містах, зокрема, у Новоолексіївці та Херсоні.

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