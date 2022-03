У тимчасово окупованій Новій Каховці місцеві мешканці влаштували багатотисячну акцію проти російської окупації. Люди вийшли на центральнці вулиці міста з українськии прапорами та плакатами.

Участь у акції беруть кілька тисяч мешканців Нової Каховки, що на Херсонщині. Учасники акції вигукують «Нова Каховка – це Україна», «Рускій корабль – иди на***», а також співають гімн України.

#NovaKahovka, city in #Kherson region, is heading toward the city council where occupants are hiding. People are fighting back for their city.#UkraineResistance pic.twitter.com/uHSvX1ra4X