На Львівщині показали нові засоби розмінування від українських виробників
Новини Львова від ZAXID.NET за 26 червня
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У четвер, 26 червня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Кримськотатарський стяг поруч із Ратушею. Львів підтримав корінних жителів Криму у день їхнього національного прапора;
- Поновили незаконне будівництво. Компанію «Галінвест» місто зобов’язало демонтувати конструкції на місці колишнього ринку Добробут;
- Безпечне розмінування. На Львівщині показали нові розробки українських виробників;
- Складне перехрестя зроблять безпечним. На Сахарова-Коперника облаштують велосмугу та нову організацію інфраструктури;
- Сонячні панелі за донорські кошти. Лікарня св.Миколая має стабільне електропостачання для чотирьох операційних.
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