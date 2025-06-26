У четвер, 26 червня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Кримськотатарський стяг поруч із Ратушею. Львів підтримав корінних жителів Криму у день їхнього національного прапора; Поновили незаконне будівництво. Компанію «Галінвест» місто зобов’язало демонтувати конструкції на місці колишнього ринку Добробут; Безпечне розмінування. На Львівщині показали нові розробки українських виробників; Складне перехрестя зроблять безпечним. На Сахарова-Коперника облаштують велосмугу та нову організацію інфраструктури; Сонячні панелі за донорські кошти. Лікарня св.Миколая має стабільне електропостачання для чотирьох операційних.

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