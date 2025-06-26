Комісія Львівської міськради оглянула незаконні будівельні роботи на території колишнього ринку «Добробут»

Офіс охорони культурної спадщини Львівської міськради у четвер, 26 червня, скерував припис про заборону на проведення будь-яких робіт на місці ринку «Добробут». Про припис власнику фірми-забудовника Валерію Холодилу ZAXID.NET повідомив виконувач обов’язків директора Офісу Святослав Кіндратів.

Водночас комісія ЛМР з представниками районної адміністрації перевірила ділянку, де ведеться незаконне будівництво. Нагадаємо, минулими вихідними тут залили бетонні фундаменти для встановлення МАФів.

«Роботи ведуться в зоні охорони пам’яток місцевого значення, що розташовані на вул. Богдана Хмельницького та Ярослава Осмомисла. Охоронна зона становить 100 метрів від пам’ятки, якщо інше не визначене окремо. Це будівництво – порушення законодавства про охорону культурної спадщини. Це законом прямо заборонено. Фірма має негайно припинити роботи і повідомити нас про це до завтра, 27 червня. До 1 липня потрібно демонтувати все, що зведено без дозволів», – сказав Святослав Кіндратів під час огляду місця незаконного будівництва комісією ЛМР.

У коментарі ZAXID.NET Святослав Кіндратів уточнив, що для проведення робіт на місці ринку «Добробут» фірма мала би отримати письмовий дозвіл від Львівської обласної військової адміністрації, проте такого, за даними ЛМР, немає.

Користувач ділянки вже завіз на неї сендвіч-панелі, з яких будують МАФи. Фото ZAXID.NET

Святослав Кіндратів також в присутності комісії ЛМР та журналістів зателефонував Валерію Холодилу, якому належить ТОВ «Спільне українсько-австрійське підприємство «Галінвест», що розпочало незаконні роботи, і повідомив про те, що скеровано припис про припинення робіт.

Валерій Холодило відповів, що фірма «поновлює те, що було побудовано» і «не будує нічого зайвого». На аргументи про відсутність дозволів на роботи він відповів, що не погоджується з ними, а припис ЛМР буде оскаржувати, в разі потреби – звернеться до суду.

Перший заступник міського голови Львова Любомир Зубач в коментарі ZAXID.NET розповів, як міськрада буде діяти у разі, коли забудовник не припинить роботи.

«Якщо припис не виконають, буде окреме рішення виконкому про ще одне зобов’язання припинити роботи і демонтувати те, що встановлено. Якщо це не подіє, далі буде демонтаж в примусовому порядку», – пояснив він.

Додамо, що окрім того, що будівництво ведеться без дозволів, воно також розпочалося на спірній земельній ділянці. Справа про повернення ЛМР ділянки площею 0,66 га перебуває на розгляді в Господарському суді. За словами Любомира Зубача, – на завершальному етапі.

«Ми вважаємо, що право постійного користування на цю ділянку було оформлене незаконно. Навіть якщо відокремити спір про землю, на будівництво, що тут розпочалося, все одно потрібен дозвіл», – сказав Любомир Зубач.

Додамо, що початку 1990-х міська рада спільно з українсько-австрійською фірмою заснувала ТОВ «Галінвест» і планувала збудувати тут 5-поверховий готель. Через кризу будівництво зупинилось на рівні фундаменту, а на його місці облаштували тимчасовий ринок.

У 2004 році компанії, які володіли частками «Галінвесту», виключили міську раду з переліку засновників, а у 2020-2022 роках ТОВ «Галінвест» зареєструвало право користування ділянкою та право власності на промислово-продовольчий торговий центр на вул. Старій, 3, якого насправді не існує. Однак компанія намагається визнати на нього право власності через суд.

Натомість міська рада планує відновити на місці ринку історичний громадський простір. У лютому 2025 року місто оголосило архітектурний конкурс на облаштування простору.

ТОВ «Спільне українсько-австрійське підприємство «Галінвест» належить австрійській компанії «Ост-інвест-унд Баупроектменеджмент Г.М.Б.Г», кінцевим бенефіціаром якого є львівʼянин Валерій Холодило. Фірма зареєстрована за адресою ринку «Добробут» на вул. Старій, 3.