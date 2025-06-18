Йдеться про територію за оперним театром, де майже 20 років працював ринок «Добробут»

На території колишнього ринку «Добробут» в центрі Львова користувачі ділянки почали заливати бетонну основу під кіоски. Міська рада разом із працівниками ДАБК роботи зупинила, адже компанія «Галінвест» не отримала дозволів на ці роботи, а справа про повернення земельної ділянки місту перебуває в суді.

Як повідомив заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач, цими вихідними на місці колишнього ринку «Добробут», де зараз працює супермаркет «Арсен», ТОВ «Галінвест» вирішив заливати бетонну основу під кіоски. Міська інспекція Держархбудконтролю та представники райадміністрації зупинили роботи, втім у понеділок, 16 червня, на цьому місці з’явилися будматеріали для спорудження МАФів.

Залитий фундамент під кіоски

«Місто послідовно судиться за ділянку під колишнім ринком «Добробут», хоче повернути її місту для облаштування скверу і в жодному випадку не для відновлення МАФів», – зазначив Любомир Зубач.

У понеділок на ділянку завезли будматеріали

Ділянка площею 0,66 га за оперним театром незаконно перебуває в користуванні ТОВ «Галінвест». Майже 20 років тут працював ринок «Добробут», а у 2023 році на його місці облаштували супермаркет «Арсен». Жодних дозволів на це будівництво міська рада не видавала. Справа про повернення ділянки місту перебуває на повторному розгляді в Господарському суді.

«Вимагаємо від ТОВ “Галінвест” демонтувати залиті бетонні конструкції. Міська інспекція Держархбудконтролю уже звернулася в профільне міністерство про проведення перевірки – на час воєнного стану передбачено саме таку процедуру. Також проведемо перевірку управління держконтролю за використанням земель. Водночас звернемося до правоохоронців, щоб вони перевірили законність таких робіт», – додав Любомир Зубач.

Додамо, що початку 1990-х міська рада спільно з українсько-австрійською фірмою заснувала ТОВ «Галінвест» і планувала збудувати тут 5-поверховий готель. Через кризу будівництво зупинилось на рівні фундаменту, а на його місці облаштували тимчасовий ринок.

У 2004 році компанії, які володіли частками «Галінвесту», виключили міську раду з переліку засновників, а у 2020-2022 роках ТОВ «Галінвест» зареєструвало право користування ділянкою та право власності на промислово-продовольчий торговий центр на вул. Старій, 3, якого насправді не існує. Однак компанія намагається визнати на нього право власності через суд.

Натомість міська рада планує відновити на місці ринку історичний громадський простір. У лютому 2025 року місто оголосило архітектурний конкурс на облаштування простору.

ТОВ «Спільне українсько-австрійське підприємство «Галінвест» належить австрійській компанії «Ост-інвест-унд Баупроектменеджмент Г.М.Б.Г», кінцевим бенефіціаром якого є львівʼянин Валерій Холодило. Фірма зареєстрована за адресою ринку «Добробут» на вул. Старій, 3.