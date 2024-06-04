«Спільне українсько-австрійське підприємство “Галінвест”» зареєструвало право власності за неіснуючим торговим центром на вул. Старій у Львові

Західний апеляційний господарський суд прийняв до розгляду позов ТОВ «Спільне українсько-австрійське підприємство “Галінвест”» до Львівському міської ради з вимогою визнати право власності на промислово-продовольчий торговий центр на вул. Старій, 3, якого насправді не існує. Паралельно міська рада судиться з «Галінвестом» за ділянку під ринком, якою фірма незаконно користується.

У грудні 2020 року скандально відомий реєстратор Солонківської сільради Михайло Живко зареєстрував за ТОВ «Галінвест» право користування земельною ділянкою площею 0,66 га на місці колишнього ринку «Добробут», а в лютому 2022 року реєстраторка Глинянської міської ради Анастасія Марушко зареєструвала право власності на промислово-продовольчий торговий центр площею 5211 м2. Насправді ж ніякого ТРЦ на цьому місці не існує. Влітку 2022 року міська рада звернулася до суду, адже ділянка фактично вибула з комунальної власності без її відома, а право недобуду, на який зареєстрували право власності, взагалі не існує.

Як вказано в матеріалах справи, 31 січня 2024 року ТзОВ «Спільне українсько-австрійське підприємство "Галінвест"» звернулося до Господарського суду з позовом до ЛМР, аби міськрада визнала за фірмою право приватної власності на промислово-продовольчий торговий центр на вул. Старій, 3. У квітні суд позовну заяву «Галінвесту» повернув через протерміновані строки подачі, однак 28 травня Західний апеляційний господарський суд цю ухвалу скасував та направив справу на продовження розгляду в Господарський райсуд.

Нагадаємо, вже кілька років Львівська міська рада судиться за комунальну ділянку площею 0,66 га, де майже 20 років працював ринок «Добробут». На початку 1990-х міська рада спільно з українсько-австрійською фірмою заснувала ТОВ «Галінвест» і планувала збудувати тут 5-поверховий готель. Через кризу будівництво зупинилось на рівні фундаменту, а на його місці облаштували тимчасовий ринок.

У 2004 році компанії, які володіли частками «Галінвесту», виключили міську раду з переліку засновників, а у 2020-2022 роках ТОВ «Галінвест» зареєструвало право користування ділянкою та право власності на промислово-продовольчий торговий центр. Згодом ринок закрили, а на його місці облаштували супермаркет «Арсен». При цьому жодних дозволів на це будівництво міська рада не видавала.

Привласнення комунальної ділянки та майна Львівська міськрада оскаржувала в суді. Міськрада програла суди першої та апеляційної інстанцій, а в грудні 2023 року Верховий Суд віправив справу на новий розгляд у Господарський суд.

ТОВ «Спільне українсько-австрійське підприємство «Галінвест» належить австрійській компанії «Ост-інвест-унд Баупроектменеджмент Г.М.Б.Г», кінцевим бенефіціаром якого є львівʼянин Валерій Холодило. Фірма зареєстрована за адресою ринку «Добробут» на вул. Старій, 3.