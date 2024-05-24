Територія майбутнього скверу позначена фіолетовим кольором

Львівська міськрада хоче облаштувати сквер на місці колишнього ринку «Добробут» у центрі міста. Відповідне рішення затвердили на виконавчому комітеті ЛМР у пʼятницю, 24 травня.

Рішенням виконкому територію, обмежену пл. Князя Ярослава Осмомисла, вул. Лазневою, Сянською та вул. Підмурною, визначили призначеною для формування міського скверу. Втім розпочати процедуру створення скверу міськрада зможе лише після завершення розгляду справи щодо користування земельною ділянкою під колишній ринком Добробут. Верховний Суд направив цю справу на повторний розгляд.

Якщо суд задовольнить позов ЛМР та поверне землю в користування міста дераптамент архітектури має підготувати дорожню карту формування міського скверу, зазначишви його основні параметри та функції. Також департамент має підготувати концепцію зв’язку скверу із зеленими зонами вул. Підвальної та просп. Свободи для формування центрального зеленого кільця на місці історичних оборонних споруд. Департамент мобільності, своєю чергою, має розробити нову схему організації дорожнього руху навколо майбутнього скверу.

Раніше мерія заявляла про намір відновити історичний громадський простір, який був на цій площі на початку ХХ століття. Попередньо тут пропонують облаштувати сквер із відпочинковими зонами та невеликою водоймою.

Нагадаємо, справа стосується комунальної ділянки площею 0,66 га, де майже 20 років працював ринок «Добробут». На початку 1990-х міська рада спільно з українсько-австрійською фірмою заснувала ТОВ «Галінвест» і планувала збудувати тут 5-поверховий готель. Через кризу будівництво зупинилось на рівні фундаменту, а на його місці облаштували тимчасовий ринок.

У 2004 році компанії, які володіли частками «Галінвесту», виключили міську раду з переліку засновників, а у 2020-2022 роках ТОВ «Галінвест» зареєструвало право користування ділянкою та право власності на промислово-продовольчий торговий центр, якого насправді не існує. Згодом ринок закрили, а на його місці облаштували супермаркет «Арсен». При цьому жодних дозволів на це будівництво міська рада не видавала. Детальніше про те, як міське майно перейшло в приватну власність, читайте у матеріалі «Замість "Добробуту" – "Арсен"».

Привласнення комунальної ділянки та майна Львівська міськрада оскаржувала в суді. Міськрада програла суди першої та апеляційної інстанцій, а в грудні 2023 року Верховий Суд віправив справу на новий розгляд.