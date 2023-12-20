Справа стосується ділянки площею 0,66 га під колишнім ринком «Добробут» у центрі Львова

Верховний суд скерував на новий розгляд справу, що стосується комунальної земельної ділянки під ринком «Добробут» у центрі Львова. Справу знову розглядатиме Господарський суд Львівської області.

Як повідомила керівниця міського юридичного департаменту Гелена Пайонкевич, після того, як Західний апеляційний господарський суд відмовився скасувати право власності «Галінвесту» за недобудом та комунальною землею під ринком «Добробут» у центрі міста, міська рада в вирішила оскаржити це рішення в касації. 20 грудня Верховний суд скаргу ЛМР задовольнив та відправив справу на новий розгляд у Господарський суд Львівської області.

Як повідомляв ZAXID.NET, справа стосується ділянки площею 0,66 га за оперним театром у центрі Львова. На початку 1990-х міська рада спільно з українсько-австрійською фірмою заснувала ТОВ «Галінвест» і планувала збудувати тут 5-поверховий готель. Через кризу будівництво зупинилось на рівні фундаменту, а на його місці облаштували тимчасовий ринок «Добробут».

У 2004 році компанії, які володіли частками «Галінвесту», виключили міську раду з переліку засновників. У 2020-2022 роках ТОВ «Галінвест» зареєструвало право користування ділянкою та право власності на промислово-продовольчий торговий центр площею 5211 м2, якого насправді не існує. Згодом «Галінвест» закрив ринок «Добробут» та дозволив компанії «Євротрек» облаштувати на його місці супермаркет «Арсен», який запрацював у квітні 2023 року. При цьому жодних дозволів на це будівництво міська рада не видавала. Детальніше про те, як міське майно перейшло в приватну власність, читайте у матеріалі «Замість "Добробуту" – "Арсен"».

Привласнення комунальної ділянки та майна Львівська міськрада оскаржувала в суді. 2 березня Господарський суд Львівської області в задоволенні позову відмовив. 15 серпня 2023 року це рішення підтвердив Західний апеляційний господарський суд, після чого міська рада звернулась у Верховний суд.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Спільне українсько-австрійське підприємство «Галінвест» належить австрійській компанії «Ост-інвест-унд Баупроектменеджмент Г.М.Б.Г», кінцевим бенефіціаром якого є львівʼянин Валерій Холодило. Фірма зареєстрована за адресою ринку «Добробут» на вул. Старій, 3.