Західний апеляційний господарський суд відмовився скасувати право власності «Галінвесту» за недобудом та комунальною землею під ринком «Добробут» у центрі міста. Відповідне рішення суд ухвалив 15 серпня. У ЛМР ZAXID.NET повідомили, що мерія планує оскаржувати це рішення у Верховному суді.

Справа щодо ділянки площею 0,66 га за оперним театром тягнеться з початку 1990-х. Тоді міська рада спільно з українсько-австрійською фірмою заснувала ТОВ «Галінвест» і планувала збудувати тут 5-поверховий готель. Через кризу будівництво зупинилось на рівні фундаменту, а на його місці облаштували тимчасовий ринок «Добробут».

У 2004 році компанії, які володіли частками «Галінвесту», виключили міську раду з переліку засновників. У 2020-2022 роках ТОВ «Галінвест» зареєструвало право користування ділянкою та право власності на промислово-продовольчий торговий центр площею 5211 м2, якого насправді не існує. Згодом «Галінвест» закрив ринок «Добробут» та дозволив компанії «Євротрек» облаштувати на його місці супермаркет «Арсен», який запрацював у квітні 2023 року. При цьому жодних дозволів на це будівництво міська рада не видавала.

Привласнення комунальної ділянки та майна Львівська міськрада оскаржувала в суді. 2 березня Господарський суд Львівської області в задоволенні позову відмовив. Детальніше про те, як міське майно перейшло в приватну власність, читайте у матеріалі «Замість "Добробуту" – "Арсен"».

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Спільне українсько-австрійське підприємство «Галінвест» належить австрійській компанії «Ост-інвест-унд Баупроектменеджмент Г.М.Б.Г», кінцевим бенефіціаром якого є львівʼянин Валерій Холодило. Фірма зареєстрована за адресою ринку «Добробут» на вул. Старій, 3.

15 серпня Західний апеляційний господарський суд у задоволені апеляційної скарги міськради відмовив. Причина такого рішення суду не відома, оскільки воно ще не опубліковане в реєстрі судових рішень. У прес-службі мерії ZAXID.NET повідомили, що рішення будуть оскаржувати в касації.