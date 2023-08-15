Львівська міськрада програла апеляцію щодо землі під ринком у центрі міста
Фірма «Галінвест» незаконно приватизувала майно на комунальній ділянці на місці колишнього ринку «Добробут»
Західний апеляційний господарський суд відмовився скасувати право власності «Галінвесту» за недобудом та комунальною землею під ринком «Добробут» у центрі міста. Відповідне рішення суд ухвалив 15 серпня. У ЛМР ZAXID.NET повідомили, що мерія планує оскаржувати це рішення у Верховному суді.
Справа щодо ділянки площею 0,66 га за оперним театром тягнеться з початку 1990-х. Тоді міська рада спільно з українсько-австрійською фірмою заснувала ТОВ «Галінвест» і планувала збудувати тут 5-поверховий готель. Через кризу будівництво зупинилось на рівні фундаменту, а на його місці облаштували тимчасовий ринок «Добробут».
У 2004 році компанії, які володіли частками «Галінвесту», виключили міську раду з переліку засновників. У 2020-2022 роках ТОВ «Галінвест» зареєструвало право користування ділянкою та право власності на промислово-продовольчий торговий центр площею 5211 м2, якого насправді не існує. Згодом «Галінвест» закрив ринок «Добробут» та дозволив компанії «Євротрек» облаштувати на його місці супермаркет «Арсен», який запрацював у квітні 2023 року. При цьому жодних дозволів на це будівництво міська рада не видавала.
Привласнення комунальної ділянки та майна Львівська міськрада оскаржувала в суді. 2 березня Господарський суд Львівської області в задоволенні позову відмовив. Детальніше про те, як міське майно перейшло в приватну власність, читайте у матеріалі «Замість "Добробуту" – "Арсен"».
Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Спільне українсько-австрійське підприємство «Галінвест» належить австрійській компанії «Ост-інвест-унд Баупроектменеджмент Г.М.Б.Г», кінцевим бенефіціаром якого є львівʼянин Валерій Холодило. Фірма зареєстрована за адресою ринку «Добробут» на вул. Старій, 3.
15 серпня Західний апеляційний господарський суд у задоволені апеляційної скарги міськради відмовив. Причина такого рішення суду не відома, оскільки воно ще не опубліковане в реєстрі судових рішень. У прес-службі мерії ZAXID.NET повідомили, що рішення будуть оскаржувати в касації.