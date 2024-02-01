Заступник міського голови Львова Любомир Зубач у четвер, 1 лютого, оприлюднив візуалізацію майбутнього громадського простору позаду Львівського оперного театру імені Соломії Крушельницької, де раніше працював ринок «Добробут». Зараз справа щодо ділянки під колишнім ринком перебуває на повторному розгляді в суді.

Судячи з опублікованого зображення, створення громадського простору передбачає знесення наявних будівель колишнього ринку та будівлі супермаркету «Арсен». Натомість планується відновити історичний сквер, який був тут на початку XX ст.

Так міг би виглядати сквер на місці ринку «Добробут». Візуалізація ЛМР

«Позиція міста, коли повернемо землю в користування, відтворити тут історичний громадський простір з додатковим озелененням, комфортним і затишним плануванням простору, відповідними вуличним меблями. Можливо, з водним чи мистецьким об’єктом, або навіть з дитячим майданчиком – це все до обговорення. Рішення прийматимемо спільно», – пояснив Любомир Зубач.

Площа, яку місто бере за взірець для створення скверу, датується початком XX століття. Тоді ця площа називалась Краківською, від назви передмістя. На архівному фото за 1905 рік видно, що площу оточувала три і чотириповерхова забудова, яка до сьогодні майже не збереглась. На самій площі були газони та висаджені дерева.

Такий вигляд площа позаду Оперного театру мала у 1905 році

Уже після Першої світової війни на Краківській площі діяв ринок «Кракідали», а з приходом радянської влади на цьому місці був сквер. Ринок «Добробут» облаштували тут у перші роки незалежності України. До слова, у 2020 році під час Днів їдишу та міжкультурного діалогу вже озвучували ідею створити на місці ринку громадський простір.

Так виглядав сквер на площі Ярослава Осмомисла у 1950-1960-х рр. Фото з сайту Фотографії старого Львова

Люди населяли місцевість під ринком «Добробут» ще в часи до заснування Львова. Коли на місці скверу хотіли звести готель «Золотий лев», перед початком будівництва у 1992 році провели археологічні дослідження, під час яких виявили поселення V ст. н. е. Тому капітальне будівництво на цьому місці може зашкодити археологічним пам’яткам.

Нагадаємо, що ринок на площі позаду Оперного постав на початку 90-х, коли там планували збудувати 5-поверховий готель «Золотий лев». Тоді Львівська міська рада спільно з українсько-австрійською фірмою заснувала ТОВ «Галінвест» і у 1994 році надала в оренду цьому підприємству ділянку площею 0,66 га на пл. Князя Осмомисла. Через фінансову кризу будівництво зупинилось на рівні фундаменту, а в 1997 році міськрада дозволила облаштувати на цій ділянці тимчасовий ринок «Добробут».

У 2004 році компанії, які володіли частками «Галінвесту», виключили міську раду з переліку засновників. У 2020-2022 роках ТОВ «Галінвест» зареєструвало право користування ділянкою та право власності на промислово-продовольчий торговий центр площею 5211 м2, якого насправді не існує. Згодом «Галінвест» закрив ринок «Добробут» та дозволив компанії «Євротрек» облаштувати на його місці супермаркет «Арсен», який запрацював у квітні 2023 року. При цьому жодних дозволів на це будівництво міська рада не видавала. Детальніше про те, як міське майно перейшло в приватну власність, читайте у матеріалі «Замість "Добробуту" – "Арсен"».

Привласнення комунальної ділянки та майна Львівська міськрада оскаржувала в суді. 2 березня Господарський суд Львівської області в задоволенні позову відмовив. 15 серпня 2023 року це рішення підтвердив Західний апеляційний господарський суд, після чого міська рада звернулась у Верховний суд.

20 грудня 2023 року Верховний суд скерував на новий розгляд справу, що стосується комунальної земельної ділянки площею 0,66 га під ринком «Добробут». Справу знову розглядатиме Господарський суд Львівської області.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Спільне українсько-австрійське підприємство «Галінвест» належить австрійській компанії «Ост-інвест-унд Баупроектменеджмент Г.М.Б.Г», кінцевим бенефіціаром якого є львівʼянин Валерій Холодило. Фірма зареєстрована за адресою ринку «Добробут» на вул. Старій, 3.