На місці колишнього ринку «Добробут» планують відновити історичний громадський простір

Львівська міська рада оголосила Всеукраїнський відкритий містобудівний конкурс на найкращий проєкт розвитку історичної дільниці «Кракідали». Йдеться про території на місці колишнього ринку «Добробут» за оперним театром, частина якої зараз занедбана, а на частині працює супермаркет «Арсен». Справа про повернення цієї ділянки в користування міста перебуває в суді.

Як в вказано в рішенні виконавчого комітету, яке затвердили у вівторок, 4 лютого, йдеться про територію, обмежену просп. Чорновола, пл. Святого Теодора, вул. Мулярською, вул. Хмельницького, пл. Старий Ринок, пл. Князя Ярослава Осмомисла, вул. Торговою. У межах конкурсу учасники мають сформувати рекреаційно-паркову зону у межах пл. Князя Ярослава Осмомисла, вул. Старої, вул. Сянської та вул. Підмурної, передбачити демонтаж нецінних будівель, відкрити та інтегрувати цінну археологію.

Переможець архітектурного конкурсу отримає 500 тис. грн. За друге і третє місця фіналісти отримають по 300 тис. грн і 200 тис. грн відповідно. Профінансувати проведення конкурсу мають благодійні організації.

Нагадаємо, вже кілька років Львівська міська рада судиться за комунальну ділянку площею 0,66 га, де майже 20 років працював ринок «Добробут». На початку 1990-х міська рада спільно з українсько-австрійською фірмою заснувала ТОВ «Галінвест» і планувала збудувати тут 5-поверховий готель. Через кризу будівництво зупинилось на рівні фундаменту, а на його місці облаштували тимчасовий ринок.

У 2004 році компанії, які володіли частками «Галінвесту», виключили міську раду з переліку засновників, а у 2020-2022 роках ТОВ «Галінвест» зареєструвало право користування ділянкою та право власності на промислово-продовольчий торговий центр. Згодом ринок закрили, а на його місці облаштували супермаркет «Арсен». При цьому жодних дозволів на це будівництво міська рада не видавала.

Привласнення комунальної ділянки та майна Львівська міськрада оскаржувала в суді. Міськрада програла суди першої та апеляційної інстанцій, а в грудні 2023 року Верховий Суд відправив справу на новий розгляд у Господарський суд. Крім цього, «Галінвест» через суд просить міськраду визнати право власності на промислово-продовольчий торговий центр на вул. Старій, 3, якого насправді не існує.

Натомість міська рада планує відновити на місці ринку історичний громадський прострі. Зокрема, на початку ХХ століття площа за оперним театром була головним громадським простором у центрі міста. Уздовж площі була рядова історична забудова, що донині майже не збереглася.

ТОВ «Спільне українсько-австрійське підприємство «Галінвест» належить австрійській компанії «Ост-інвест-унд Баупроектменеджмент Г.М.Б.Г», кінцевим бенефіціаром якого є львівʼянин Валерій Холодило. Фірма зареєстрована за адресою ринку «Добробут» на вул. Старій, 3.