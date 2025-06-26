Чотирьох офіцерів викрили на фіктивному оформленні бійців на службу

На Одещині правоохоронці викрили чотирьох офіцерів, які оформили на службу фіктивних військовослужбовців та отримували за них виплати. Про це у четвер, 26 червня, повідомили в Офісі генерального прокурора.

Підозри отримали колишній командир окремого батальйону радіоелектронної боротьби, його заступник, заступник командира частини з логістики та командир роти. За даними слідчих, вони оформили фіктивний призов чоловіків й отримували за них виплати та інше забезпечення.

«За 60 фіктивних військовослужбовців офіцерам безпідставно нарахували понад 7,7 млн грн бюджетних грошей, а надлишкове продовольче забезпечення вони реалізували», – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Офіцерам інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України).

Нагадаємо, 9 червня ДБР повідомило про затримання начальника адміністративного відділу штабу військової частини на Сумщині за незаконне нарахування бойових виплат військовим, які перебували у тилу. За незаконне преміювання майор отримував хабарі від військових.