На Одещині викрили чотирьох офіцерів, які оформили на службу 60 фіктивних бійців
За оформлення фіктивних військових офіцерам безпідставно нарахували понад 7,7 млн грн
На Одещині правоохоронці викрили чотирьох офіцерів, які оформили на службу фіктивних військовослужбовців та отримували за них виплати. Про це у четвер, 26 червня, повідомили в Офісі генерального прокурора.
Підозри отримали колишній командир окремого батальйону радіоелектронної боротьби, його заступник, заступник командира частини з логістики та командир роти. За даними слідчих, вони оформили фіктивний призов чоловіків й отримували за них виплати та інше забезпечення.
«За 60 фіктивних військовослужбовців офіцерам безпідставно нарахували понад 7,7 млн грн бюджетних грошей, а надлишкове продовольче забезпечення вони реалізували», – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.
Офіцерам інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України).
Нагадаємо, 9 червня ДБР повідомило про затримання начальника адміністративного відділу штабу військової частини на Сумщині за незаконне нарахування бойових виплат військовим, які перебували у тилу. За незаконне преміювання майор отримував хабарі від військових.