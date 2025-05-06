Командиру батальйону та його підлеглій загрожує до 10 років позбавлення волі

Співробітники Державного бюро розслідувань викрили командира батальйону однієї з військових частин, що дислокується на Донеччині, на незаконних виплатах підлеглій. Про це у вівторок, 6 травня, повідомили у пресслужбі ДБР.

За даними слідчих, комбат з січня 2023 року по листопад 2024 року оформив документи, які нібито свідчили про те, що його підлегла виконує бойові завдання на Донеччині. Однак насправді весь цей час жінка перебувала у Дніпропетровській області. За сфальсифікованими документами їй нараховували грошове забезпечення та виплати за нібито службу на передовій. Таким чином жінка незаконно отримала понад 800 тис. грн, виплачених з державного бюджету.

Командиру батальйону оголосили підозру у зловживанні службовим становищем, підробленні документів та пособництві в ухиленні від військової служби (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України). Його підлеглій інкримінують ухилення від служби та привласненні грошей під час воєнного стану (ч. 4 ст. 409, ч. 4 ст. 191 КК України).

Комбату та його підлеглій загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років. Крім того, до суду скерували цивільний позов щодо відшкодування завданих державі збитків.

Нагадаємо, 5 травня ДБР повідомило про затримання командира батальйону, який за 40 тис. хабаря нараховував підлеглим незаконні бойові виплати. Таким чином комбат протягом березня заробив майже 1 млн грн.