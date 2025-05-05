Наразі підозрюваний перебуває під вартою, він може внести заставу у розмірі 49 млн грн

Співробітники Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України викрили командира батальйону однієї з бригад, що дислокується на Донеччині, на нарахуванні безпідставних бойових виплат підлеглим. Про це у понеділок, 5 травня, повідомили у пресслужби ДБР та СБУ.

За даними слідчих, командир батальйону нараховував підлеглим повну суму надбавки у розмірі 100 тис. грн за начебто участь у бойових діях. Однак насправді військові не перебували на лінії боєзіткнення протягом усього місяця. Крім того, підлеглі комбата з кожної виплати мали сплатити йому 40 тис. грн хабаря. У разі відмови затриманий погрожував бійцям перевести їх у піхоту та дійсно відправити «на нуль».

Встановлено, що таким чином комбат протягом березня заробив близько 1 млн грн, ще стільки ж він планував отримати за квітень. Однак ДБР та СБУ затримали його під час одержання хабаря.

Затриманого доставили до Києва та оголосили підозру у одержанні неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 368 ККУ). Йому загрожує до 10 років позбавлення та конфіскація майна. Суд обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави – 49 млн грн.

Нагадаємо, наприкінці березня ДБР повідомило про викриття двох посадовців військової частини на Херсонщині на організації корупційної схеми. Вони за хабарі безпідставно нараховували підлеглим бойові виплати.