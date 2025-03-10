Командиру військової частини загрожує до 8 років позбавлення волі

Співробітники Державного бюро розслідувань оголосили підозру командиру однієї з військових частин на Київщині. За даними слідчих, він безпідставно виплатив підлеглим понад 7 млн грн. Про це у понеділок, 10 березня, повідомили у пресслужбі ДБР.

Слідчі встановили, з лютого по жовтень 2023 року командир військової частини не перевірив підстави для нарахування бойових виплат підлеглим.

«Він оформив багатомільйонну винагороду підлеглим, які не брали безпосередню участь у бойових діях та не виконували спеціальних чи бойових завдань», – йдеться у повідомленні.

Дії військового посадовця завдали державі збитків на 7,1 млн грн. Наразі йому оголосили підозру у недбалому ставленні до служби, вчиненому в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 425 КК України). Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років. Наразі правоохоронці виживають заходи аби відшкодувати збитки, завдані державі.

Нагадаємо, 23 січня 2025 року ДБР та СБУ викрили у дев'ятьох областях військових посадовців на безпідставному нарахуванні 13 млн грн виплат підлеглим, які не брали участі у бойових діях. Серед підозрюваних – командири частин, керівники та службовці окремих підрозділів та колишній начальник обласного ТЦК та СП.