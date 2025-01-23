Підозру повідомили 13 військовим посадовцям

Військовослужбовці, які фактично не перебували у зоні ведення активних бойових або взагалі не проходили службу чи самовільно залишили частину отримували нелегальні виплати. Поліція з ДБР та СБУ у четвер, 23 січня, повідомили про підозру причетним до схеми командирам частин, керівникам та службовцям окремих підрозділів та колишньому начальнику обласного ТЦК та СП.

Правоохоронці викрили 13 військових посадовців у 9 областях, які незаконно нарахували собі 13 млн додаткових виплат.

Зокрема, в Одеській області тимчасова виконувачка обов’язків помічника командира військової частини з фінансово-економічної роботи безпідставно нарахувала чотирьом бійцям, які самовільно залишили частину, понад 545 тис. грн, а заступник начальника штабу іншої військової частини за фальшивими документами отримав 670 тис. грн.

На Черкащині командир військової частини підписав наказ про виплату додаткової винагороди на 5 млн 945 тис. грн 91 військовослужбовцю, які безпосередньо не брали участь у бойових діях.

У Чернігівській області начальник штабу військової частини преміював додатковою винагородою службовців на загальну суму в 412 тис. грн.

Крім цього, правоохоронці встановили, що на Тернопільщині командир та начальник підрозділу взводу нарахували та виплатили понад 1 млн грн службовцям, які згідно з наказами перебували у районі ведення бойових дій, а фактично – за місцем проживання.

У Дніпропетровській області також підозру отримав колишній обласний воєнком, який нараховував понад 1 млн грн чоловікам, які фактично військову службу не проходили.

На Хмельниччині командир бригади виплатив 5 військовослужбовцям за нібито безпосередню участь у бойових діях по 30 тис. грн поки вони ремонтували його будинок та його родичів.

«Крім того, ці особи, використовуючи спеціальну військову техніку, займались незаконним видобутком вапняку та будівельного каменю для будівельних робіт. Сума завданих збитків понад 1 млн грн», – додають у дописі.

На Закарпатті працівниця військової частини обманом переконала керівництво, що ніби перебуває на службі на певній дільниці та отримала за це понад 250 тис. грн. А на Львівщині командир батальйону безпідставно виплатив майже 370 тис. грн, тоді як в Рівненській області командир роти нарахував військовій 740 тис. гривень.

Також правоохоронці у Луганській області зібрали матеріали, які стали підставою для оголошення підозр двом військовослужбовцям за фактом внесення фальшивих відомостей до офіційних документів. Чоловіки, які не брали участь у бойових діях, незаконно отримали майже 1 млн 200 тис. грн додаткових виплат.

Усім фігурантам слідчі повідомили підозри. Наразі вирішують питання про обрання їм запобіжних заходів.

Нагадаємо, 22 січня Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід головному психіатру Збройних сил України Олегу Друзю, якого підозрюють у незаконному збагаченні на понад мільйон доларів. Посадовця триматимуть під вартою протягом двох місяців з можливістю внесення 49 млн грн застави.