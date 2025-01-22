Прокурори просять для Друзя тримання під вартою на 60 днів або 49,37 млн грн застави

Головного психіатра Збройних сил України Олега Друзя, якого підозрюють у незаконному збагаченні на понад мільйон доларів, доставили до суду каретою «швидкої допомоги». Посадовцю сьогодні обиратимуть запобіжний захід. Про це повідомила ТСН в середу, 22 січня.

Сторона захисту Олега Друзя заявила, що під час обшуку їхній підзахисний переніс інсульт, після чого його госпіталізували до реанімації. Однак, за словами журналістки ТСН, яка перебуває на судовому засіданні, Друзь має вигляд цілком здорової людини.

Адвокати клопотали у суду про цілодобовий домашній арешт для їхнього підзахисного. Вони також стверджують, що фото з килимом грошей під час затримання Олега Друзя було зроблено за допомогою ШІ. Водночас прокурори просять для посадовця тримання під вартою на 60 днів або 49,37 млн грн застави.

Журналісти повідомляють, що під час судового засідання Олег Друзь розповів про хвороби, які діагностували у нього впродовж останніх п'яти років. Зокрема, підозрюваний переніс важку форму коронавірусу та перебував на штучній вентиляції легень. Також під час обшуків у нього стався інфаркт, який Друзь, мовляв, переніс на ногах.

У чому підозрюють Олега Друзя

21 січня СБУ у Києві затримала начальника психіатричної клініки Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» – головного психіатра Збройних сил України Олега Друзя. Його підозрюють у незаконному збагаченні на понад мільйон доларів.

За даними слідства, протягом 2022-2024 років Друзь набув необґрунтованих активів на понад 1 млн доларів. Йдеться про приватний будинок на Київщині, три квартири, дві земельні ділянки, чотири автомобілі BMW та готівку у різній валюті на загальну суму приблизно 8 млн грн.

Посадовцю повідомили йому про підозру за ст. 368-5 ККУ (незаконне збагачення) та ст. 366-2 ККУ (декларування недостовірної інформації). Йому загрожує до 10 років тюрми.

Нагадаємо, навесні 2017 року Олега Друзя спіймали на спробі отримати хабар у 52 тис. грн за підтвердження непридатності військовозобов’язаного. Згодом прокуратура закрила справу через «відсутність складу злочину».

Крім того, Друзь був фігурантом скандалів з військовослужбовцями – у вересні 2017 року той заявив, що нібито 93% учасників АТО є «потенційною загрозою для суспільства».

У вересні 2017 року тогочасний міністр оборони Степан Полторак відсторонив Друзя від посади начальника клініки психіатрії Головного військового клінічного госпіталю.

Втім, у жовтні того є року волонтери та співробітники Центрального військового госпіталю повідомили, що Олег Друзь продовжує виконувати свої обов’язки та ходити на роботу до психіатричної клініки. Станом на січень 2024 року Друзь продовжує обіймати посаду начальника психіатричної клініки Головного клінічного госпіталю.

P.S. 22 січня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід головному психіатру ЗСУ Олегу Друзю. Посадовець перебуватиме під вартою у лікувальній установі два місяці з можливістю вийти під заставу у 49 млн грн.