Олег Друзь буде під вартою протягом двох місяців з можливістю внесення 49 млн грн застави

У середу, 22 січня, Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід головному психіатру Збройних сил України Олегу Друзю, якого підозрюють у незаконному збагаченні на понад мільйон доларів. Посадовця триматимуть під вартою протягом двох місяців з можливістю внесення 49 млн грн застави, повідомляє «Суспільне».

Зазначається, що адвокат Олега Друзя перед початком судового засідання заявив, що його підзахисний перебуває «у вкрай тяжкому стані в кареті швидкої “під крапельницями”». У залі суду були медичні працівники. Раніше повідомлялось, що головного психіатра ЗСУ на засідання суду сьогодні доставила карета «швидкої допомоги».

«Адвокати заявляли, що затримання Друзя було незаконним. За словами адвоката, вчора Друзя виписали з реанімаційного відділення. Адвокати просили запобіжний захід, який не передбачає взяття під варту. У разі визначення суми застави, її просили розрахувати, виходячи з можливостей Друзя та його родини», – ідеться в повідомленні.

Суд задовольнив клопотання прокурорів про обрання запобіжного заходу Друзю у вигляді тримання під вартою на 60 днів або заставу в розмірі 49 млн грн. Надалі Друзь перебуватиме під вартою в лікувальній установі.

Нагадаємо, 21 січня СБУ у Києві затримала начальника психіатричної клініки Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» – головного психіатра Збройних сил України Олега Друзя за підозрою у незаконному збагаченні на понад мільйон доларів.

За даними слідства, протягом 2022-2024 років Друзь придбав приватний будинок на Київщині, три квартири, дві земельні ділянки й чотири автомобілі BMW. Також у посадовця виявили приблизно 8 млн грн готівки у різній валюті. За даними правоохоронців, такі доходи значно перевищують його законні.

Посадовцю повідомили про підозру за ст. 368-5 ККУ (незаконне збагачення) та ст. 366-2 ККУ (декларування недостовірної інформації). Йому загрожує до 10 років тюрми.

Під час судового засідання 22 січня стало відомо, що головний психіатр ЗСУ Олег Друзь, який також є заступником голови Центральної ВЛК, отримав 3 млн грн за чотири роки роботи.