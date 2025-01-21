Посадовець тримав вдома приблизно 8 млн грн

У Києві Служба безпеки України затримала начальника психіатричної клініки Головного військового госпіталю. Його підозрюють у незаконному збагаченні на понад мільйон доларів, повідомили у пресслужбах СБУ та Офісу Генпрокурора у вівторок, 21 січня.

Правоохоронці не уточнили імені фігуранта, проте, за даними «Української правди», йдеться про Олега Друзя – начальника психіатричної клініки Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь, головного психіатра Збройних сил України та заступника голови Центральної ВЛК. На посаді чоловік розглядає питання щодо придатності військовослужбовців для проходження служби.

Олег Друзь / Фото hromadske

«За матеріалами справи, цей посадовець протягом повномасштабного вторгнення набув необґрунтованих активів на понад 1 млн доларів США. При цьому фігурант не відображав відповідне майно у своїй декларації та оформив його на свою дружину, доньку, синів та інших сторонніх осіб», – повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідства, протягом 2022-2024 років Друзь придбав:

приватний будинок в Обухівському районі на Київщині;

дві квартири в Києві;

квартиру в Одесі;

дві земельні ділянки в Обухівському районі;

BMW Х7 2024 року випуску;

BMW Х7 2022 року випуску;

BMW Х5 2023 року випуску;

BMW Х3 2022 року випуску.

Крім того, чоловік набув готівки у різній валюті на загальну суму приблизно 8 млн грн – під час обшуків у нього виявили 152 тис. доларів та 34 тис. євро. За даними правоохоронців, такі доходи значно перевищують його законні.

Посадовця затримали та повідомили йому про підозру за ст. 368-5 ККУ (незаконне збагачення) та ст. 366-2 ККУ (декларування недостовірної інформації). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі

Наразі правоохоронці розглядають питання обрання Друзю запобіжного заходу.

Скандали навколо Олега Друзя

Нагадаємо, навесні 2017 року Олега Друзя спіймали на спробі отримати хабар у 52 тис. грн. Тоді посадовець намагався отримати гроші за підтвердження непридатності військовозобов’язаного. Втім, вже через кілька місяців прокуратура закрила справу проти нього через «відсутність складу злочину».

Крім того, Друзь був фігурантом скандалів з військовослужбовцями – у вересні 2017 року той заявив, що нібито 93% учасників АТО є «потенційною загрозою для суспільства».

«Як свідчить міжнародний досвід, учасники бойових дій після повернення до мирного життя можуть стати загрозою як для власних сімей, так і для всього суспільства. За статистикою, 93% з них потребують кваліфікованої підтримки і допомоги внаслідок дії бойових стрес-факторів», – сказав тоді Друзь на засіданні Комітету ВР з питань охорони здоров'я.

Слова головного психіатра ЗСУ викликали негативну реакцію у соцмережах. Учасники бойових дій навіть запустили флешмоб «Я – один з 93%».

Вже 20 вересня 2017 року тогочасний міністр оборони Степан Полторак відсторонив Друзя від посади начальника клініки психіатрії Головного військового клінічного госпіталю.

Втім, у жовтні того є року волонтери та співробітники Центрального військового госпіталю повідомили, що Олег Друзь продовжує виконувати свої обов’язки та ходити на роботу до психіатричної клініки. Станом на січень 2024 року Друзь продовжує обіймати посаду начальника психіатричної клініки Головного клінічного госпіталю.