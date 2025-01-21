Будинок судді Касаційного Верховного суду Сергія Жукова

Суддя Касаційного Верховного суду Сергій Жуков живе в маєтку під Києвом, розташованому на 4 га землі. На території помешкання є також озера та виноградники. Усе майно, яким володіє сім’я судді, Жуков у своїй декларації не вказав. Про це ідеться в розслідуванні журналістів Bihus.Info, опублікованому 20 січня.

Зазначається, що 45-річний Сергій Жуков працює суддею Касаційного господарського суду у складі Верховного суду України з 2017 року. Зокрема, суддя розглядає справи про банкрутство. До того він працював адвокатом і володів юридичною компанією у Дніпрі. Окрім цього, з 2010 до 2015 рік правозахисник обіймав посаду депутата Дніпропетровської міськради.

У розслідуванні йдеться, що дружина Сергія Жукова – Євгенія працює суддею у Київському окружному адміністративному суді.

У своїх деклараціях Сергій та Євгенія Жукові вказали дві квартири в Дніпрі та Києві й паркомісце. Також подружжя офіційно володіє автомобілями Volkswagen Touareg 2012 року та Volkswagen Golf 2009 року.

Суддя Касаційного Верховного суду Сергій Жуков (фото Bihus.Info)

Попри наявність квартири у Києві, сім’я мешкає у маєтку під Києвом. На території, площею 4 га, розташовані два будинки, ліс, каскад озер, теплиці, виноградники й винний погріб. Вартість майна може становити мільйон доларів, оцінюють журналісти.

Жуков розповів, що заселився в маєток влітку 2024 року й орендував лише будинок, а до решти території жодного стосунку немає.

За офіційними даними, територія маєтку налічує 11 ділянок, якими володіють різні люди. Журналісти виявили зв’язки між суддею Жуковим і деякими землевласниками. Зокрема, будинок сім’ї Жукових і ще кілька ділянок належать дніпровському рієлторові Андрію Москальову. Останній є знайомим Сергія Жукова та раніше купив у нього нерухомість.

«Ще частина землі, зокрема, і під виноградниками, наразі належать Владиславу Дмитруку – приватному підприємцю з Чернігівщини. Він також давно знайомий з Жуковим, що він сам підтвердив у коментарі Bihus.Info», – ідеться в матеріалі.

Дмитрук викупив ділянки під Києвом у Богдана Жили, який нині є помічником судді Касаційного Верховного суду Сергія Жукова.

Ще один товариш судді Дмитро Жорніченко є власником 180 соток землі, де розташовані озера. Журналісти розповідають, що після отримання посади судді у 2017 році Жуков переписав свою частину юридичного бізнесу на Жорніченка. Окрім цього, Дмитро Жорніченко володів ще одним будинком на території маєтку, який у листопаді 2024 року продав Станіславу Жукову. Ідеться про сина-студента судді, серед доходів якого лише стипендія.

Будинок Станіслава Жукова (фото Bihus.Info)

Суддя Касаційного Верховного суду Сергій Жуков повідомив, що син купив будинок під Києвом за вторговані від продажу квартири в Дніпрі гроші. Суддя не зміг назвати ціну будинку, а Станіслав забув скільки віддав за нерухомість.

За даними джерел Bihus.Info, ніхто зі знайомих судді не мав співмірних офіційних доходів на купівлю нерухомості під Києвом. У коментарі журналістам Жуков зазначив, що готовий написати заяву і пройти повну перевірку НАЗК. З його слів, у нього є усі відповідні документи.