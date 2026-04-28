У вівторок, 28 квітня, у парку 700-річчя Львова знайшли труп немовляти. Першим про це повідомило «Суспільне», ZAXID.NET підтвердили власні джерела.

Як повідомили ZAXID.NET, у парку 700-річчя Львова знайшли тіло дитини віком до двох місяців. Згодом поліція розповіла, що їм надійшло повідомлення від львів’янина, який побачив підозрілу сумку в парку на проспекті Чорновола у Львові. У сумці поліцейські виявили тіло немовляти, яке було одягнене та загорнуте в ковдру.

Власні джерела ZAXID.NET повідомили, що малюк був ромської національності. Приблизно півтора місяці тому львівʼяни скаржилися на ромів у парку 700-річчя.

Тіло дитини направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.