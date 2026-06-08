Жінка віддала шахраю всі заощадження – 70 тис. грн і 2 тис. доларів

Правоохоронці затримали псевдоволонтера, який виманив у матері зниклого безвісти військового 70 тис. гривень та 2 тис. доларів. Ці гроші нібито потрібно було для лікування її сина. Про це у понеділок, 8 червня, повідомили в Офісі генпрокурора та прокуратурі Тернопільщини.

Як йдеться у повідомленні, раніше судимий мешканець Чорткова познайомився з жінкою, син якої зник безвісти на фронті. Представившись волонтером, він переконав її, що боєць живий, перебуває в полоні та очікує на обмін. Невдовзі шахрай зв'язався з жінкою повторно та заявив, що для лікування сина терміново потрібно 4 тис. доларів. Жінка віддала йому всі заощадження – 70 тис. грн і 2 тис. доларів.

Фото офісу Генпрокурора

Слідчі повідомили чоловікові про підозру за частиною 2 ст. 190 ККУ (шахрайство). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю виходу під заставу в понад 66 тисяч гривень.

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