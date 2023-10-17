Організатора шахрайської схеми затримали на Київщині

Правоохоронці затримали шахрая, який виманив у матері загиблого військового майже 7 млн грн – ці гроші жінка отримала як допомогу від держави після загибелі сина на війні. Потерпіла родом з Донеччини, але після повномасштабного вторгнення живе в Ужгороді.

Як повідомив Офіс генпрокурора у вівторок, 17 жовтня, мешканець Київської області, якому уже повідомили про підозру в шахрайстві, залучив жителів кількох областей до незаконної оборудки. Вони телефонували жінці – матері загиблого військового, яка зараз живе на Закарпатті, та пропонували вкласти гроші нібито в іноземну інвестиційну компанію. Жінці обіцяли отримання відсотку від вкладу, що є вигіднішим, аніж пропозиції в банках України.

Пів року жінка систематично перебувала на зв’язку з шахраями та частинами вносила гроші нібито на відкритий для неї рахунок в компанії. Вона передавала готівку довіреній особі підозрюваного на території Ужгородського району або переказувала кошти на банківські картки.

Те, що її ошукали, потерпіла зрозуміла тільки після того, як намагалася вивести свої вкладення та додатково сплатила для цього «страховий відсоток», але грошей так і не отримала. Після цього вона повідомила про злочин правоохоронцям.

З листопада 2022 року по квітень 2023 року підозрюваний мешканець Київщини ошукав матір військовослужбовця на майже 7 млн грн. Це – кошти, які жінка отримала як допомогу від держави після загибелі сина на війні. Сама потерпіла є уродженкою Донеччини, але через війну переїхала до Ужгорода. Загальна сума, якою незаконно заволоділи шахраї, особи яких встановлюють, склала 7,5 млн грн.

Правоохоронці затримали підозрюваного на Київщині. Наразі йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внести 13,2 млн грн застави.

Наразі встановлюються інші особи, причетні до шахрайських дій. У межах кримінального провадження правоохоронці провели вже близько 50 обшуків в різних регіонах України.